भिवंडीत भाजपची विजयी घोडदौड ; सहा उमेदवार बिनविरोध,
भिवंडीत भाजपचे सहा बिनविरोध
आमदार महेश चौघुले यांचा करिष्मा
भिवंडी, ता. २ (वार्ताहर) ः महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच सहा सदस्य बिनविरोध निवडून आले आहेत. विशेष म्हणजे, हे सहा भारतीय जनता पक्षाचे असल्याने भिवंडीत पक्षाची विजयी घोडदाैड सुरू झाली आहे. ज्यामध्ये एका अल्पसंख्याक मुस्लिम उमेदवाराचा समावेश आहे.
भिवंडी महापालिकेत पद्मानगर येथील प्रभाग क्रमांक १७ मधून सुमीत पुरुषोत्तम पाटील हे गुरुवारी विजयी झाले. तर शुक्रवारी आमदार महेश चौघुले यांच्या करिष्म्याने पाच जण बिनविरोध निवडून आले. यात प्रभाग क्रमांक १८ अ ः अश्विनी सन्नी फुटाणकर, प्रभाग क्रमांक १८ ब ः दीपा दीपक मढवी, प्रभाग क्रमांक १८ क ः अबूसूद अशफाक अहमद शेख, प्रभाग क्रमांक १६ अ ः परेश (राजू) चौघुले, प्रभाग क्रमांक २३ ब ः भारती हनुमान चौधरी हे बिनविरोध विजयी झाले आहेत.
----
विकासकार्याचा विजय
हा विजय भाजपच्या विकासकार्याचा विजय आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहरातील जनतेला विकास भाजप पक्षाच्या नेतृत्वाखालीच होऊ शकतो, हा विश्वास देण्यात आम्ही यशस्वी झालो. मुस्लिमबहुल प्रभाग क्रमांक १८ मध्ये आम्ही तीन उमेदवार बिनविरोध निवडून आणण्यात यशस्वी झाल्याचे आमदार महेश चौघुले यांनी सांगितले. शहरातील अल्पसंख्याक समाजसुद्धा राष्ट्रीय एकात्मता जोपासत एकत्र काम करीत आहे. हा संदेश राष्ट्राला भिवंडीतून दिला जातो, याचा अभिमान असल्याचे चौघुले यांनी सांगितले.
---
प्रतिष्ठेचा प्रभाग
ताडळी परिसरातील प्रतिष्ठेच्या प्रभाग क्रमांक २३ मधून भारतीय जनता पक्षाच्या भारतीय हनुमान चौधरी या बिनविरोध विजयी झाल्या आहेत. ताडळी येथील प्रभाग क्रमांक २३ चे नेतृत्व करणारे ज्येष्ठ माजी नगरसेवक नीलेश चौधरी यांनी केलेल्या शिष्टाईनंतर प्रभाग क्रमांक २३ ब मधील सर्व उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतले. त्यानंतर हा विजय शक्य झाला आहे, अशी प्रतिक्रिया माजी नगरसेवक हनुमान चौधरी यांनी दिली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.