- शिवसेना शिंदे पक्षाचे सात उमेदवार बिनविरोध
शिंदे गटाचे सात उमेदवार बिनविरोध
ठाण्यात शिवसेनेचे खाते उघडले
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २ : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा बालेकिल्ला असलेल्या ठाण्यात शिवसेना शिंदे गटाचे सात उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. ठाणे महापलिका निवडणुकीत महायुती म्हणून शिवसेना शिंदे आणि भाजप निवडणुकीला सामोरे जात आहेत.
उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी वागळे इस्टेट तसेच वर्तकनगर भागातील शिवसेनेचे (शिंदे गट) सात उमदेवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या मतदारसंघातील हे उमदेवार आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मतदारसंघातील वागळे इस्टेट पट्ट्यातील प्रभाग क्रमांक १८ मधील जयश्री फाटक, सुखदा मोरे आणि राम रेपाळे हे तिघे विजयी झाले आहेत. तर या प्रभागातील उमेदवार दीपक वेतकर यांचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार नीलेश लोहाटे यांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू होते; मात्र त्यात यश आले नसल्याने वेतकर हे बिनविरोध होऊ शकले नाहीत.
दरम्यान, सावरकरनगरमधील प्रभाग क्रमांक १४ मधील राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाचे उमेदवार अरुणा पाटील यांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतला, तर मनसेच्या उमेदवार रेश्मा चौधरी यांचा उमेदवारी अर्ज बाद झाला. यामुळे शिवसेना (शिंदे गट) उमेदवार शीतल ढमाले या बिनविरोध निवडून आल्या. तसेच किसननगर येथील प्रभाग क्रमांक १७ मधून एकता भोईर, तर वर्तकनगर येथील प्रभाग क्रमांक ५ मधील शिवसेना (शिंदे गट) जयश्री डेव्हिड आणि सुलेखा चव्हाण या बिनविरोध निवडून आल्या आहेत.
