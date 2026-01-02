हिंदुत्वात फुट पडण्याचा प्रयत्न
हिंदुत्वात फूट पडण्याचा प्रयत्न
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ठाकरेंवर टीका
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २ : पंतप्रधान यांच्याबद्दल केलेले वक्तव्य हे दुर्दैवी व निंदनीय आहे. हे वक्तव्य म्हणजे हिंदुत्वात फूट पाडण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर केली. तसेच मराठी व गुजराती हे दोघेही हिंदू असल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
ठाणे महापलिका निवडणुकीच्या अर्ज माघारीच्या दिवशी शिवसेना शिंदे गटाचे सात उमेदवार बिनविरोध आले. बिनविरोध उमेदवारांचे त्यांनी अभिनंदन केले. दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांचा उल्लेख सूर्याजी पिसाळ असा करीत दोन गुजरात्यांच्या हाती मुंबई द्यायची नसल्याचे वक्तव्य केले होते. याचा समाचार शिंदे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना घेतला. निवडणुका आल्या की यांना मराठी माणूस आणि मुंबई आठवते. भावनिक राजकारण करण्यापेक्षा विकासाचे राजकारण करा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी मुंबईसह महाराष्ट्राला विकासकामांसाठी १० लाख कोटी दिले. मुंबई मोठी झाली तर राष्ट्र मोठे होईल, असे सांगत केंद्राने मुंबईच्या विकासाला चालना दिल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. तर उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईसाठी काय केले? असे एक तरी ठोस काम सांगावे. उलट यांच्यामुळे मुंबईतील मराठी माणूस हा मुंबईबाहेर फेकला गेला आहे. त्याला मुंबईत परत आणण्याचे काम आम्ही करीत असल्याचेदेखील शिंदे यांनी या वेळी सांगितले.
