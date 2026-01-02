नवी मुंबईत ४९९ अंतिम उमेदवार रिंगणात
नवी मुंबई महापालिकेसाठी ४९९ उमेदवार रिंगणात
१११ जागांसाठी भाजपकडे ११० उमेदवार
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २ : नवी मुंबई महापालिका निवडणुकीत आज उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची शेवटची मुदत होती. दिवसभरात २६९ उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतल्यामुळे १११ जागांसाठी ४९९ उमेदवार रिंगणात राहिले आहेत. यात शिवसेनेचे १११ तर भाजपचे एक बाद झाल्यामुळे ११० उमेदवार एकमेकांच्या विरोधात लढणार आहेत.
नवी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत सुमारे दोन हजारांपेक्षा जास्त उमेदवारी अर्ज विक्री झाली होती. त्यापैकी ९८९ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले होते. यात अपक्ष उमेदवारांसह शिवसेना शिंदे गट आणि भाजपच्या बंडखोर अपक्ष उमेदवारांची संख्या अधिक होती. दरम्यान, अर्ज अवैध ठरल्याने भाजपच्या १३ बंडखोरांचे आव्हान संपुष्टात आले. तर उर्वरित अर्ज वैध ठरल्याने आज दिवसभर भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी बंडखोर उमेदवारांच्या मनधरणीचे काम केले. दुसरीकडे शिवसेनेच्या शिंदे गटाच्या नेत्यांनीही ऐरोली आणि बेलापूर मतदारसंघात बंडखोर उमेदवारांचे अर्ज मागे घेण्यासाठी धावपळ केली. ऐरोली प्रभाग क्रमांक ३ मधून शिंदे गटाचे नाराज झालेले कार्यकर्ते साहील चौगुले यांनी भरलेला अर्ज मागे घेतला. तर रबाळे येथे प्रभाग क्रमांक ६ मध्ये शिंदे गटाचे अधिकृत उमेदवार महेंद्र सावंत यांच्याविरोधात नाराज पदाधिकारी वत्सला कांबळे, रेखा कांबळे यांनी भरलेला अपक्ष अर्ज मागे घेतला. बोनकोडे गावात शिंदे गटाच्या उमेदवार शबाना खान यांच्या विरोधात बंडखोर उमेदवार सचिन कांबळे यांनी भरलेला अर्ज मागे घेतला. तसेच घणसोलीमध्ये ॲड. बिपिन तायडे यांनी शिंदे गटाचे अधिकृत उमेदवार दशरथ जगताप यांच्याविरोधात उमेदवारी अर्ज भरला होता. तोदेखील मागे घेण्यात शिंदे गटाच्या नेत्यांना यश आले.
—————————————
उमेदवारी नामनिर्देशन पत्र माघारीचा तपशील
बेलापूर - ४६ अर्ज मागे घेतले / ७४ अंतिम उमेदवार
नेरूळ - ५५ अर्ज मागे घेतले / ७९ अंतिम उमेदवार
वाशी - २५ अर्ज मागे घेतले / ४६ अंतिम उमेदवार
तुर्भे - ३३ अर्ज मागे घेतले / ८४ अंतिम उमेदवार
कोपरखैरणे - २९ अर्ज मागे घेतले / ६२ अंतिम उमेदवार
घणसोली - ३० अर्ज मागे घेतले / ४४ अंतिम उमेदवार
ऐरोली - २९ अर्ज मागे घेतले / ५२ अंतिम उमेदवार
दिघा - २२ अर्ज मागे घेतले / ५८ अंतिम उमेदवार
------------------------------------
एकूण* - २६९ अर्ज मागे घेतले / ४९९ अंतिम उमेदवार
