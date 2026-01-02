वसई विरार महापालिका निवडणूक वार्ड क्रमांक २२ मधील बंडखोरांना थंड करण्यात भाजपा अपयशी
वसई-विरारमध्ये बंडखोरी
भाजप नाराज, अपक्ष जन विश्वास पॅनेल
नालासोपारा, ता. २ (बातमीदार) : वसई-विरार महापालिका निवडणुकीत पक्षाविरुद्ध बंड केलेल्या उमेदवारांना थंड करण्यात भाजप अपयशी ठरली आहे. वार्ड क्रमांक २२मध्ये भाजपचे माजी नगरसेवक किरण भोईर यांनी जन विश्वास नावाचे अपक्ष उमेदवारांचे पॅनल उभे करून भाजपच्या अधिकृत उमेदवारांसमोर आव्हान उभे केले आहे. त्यामुळे भाजप शिंदे सेना महायुती, बविआ आणि जन विश्वास पॅनल यांच्यात तिरंगी लढत होण्याची शक्यता आहे.
भाजपचे एकमेव माजी नगरसेवक किरण भोईर यांचे तिकीट कापून वार्ड क्रमांक २२मध्ये अशोक शेळके यांना उमेदवारी दिली आहे. त्यानंतर किरण भोईर यांनी पक्षाविरोधात बंड करून अपक्ष अर्ज भरला होता. शुक्रवारी (ता. २) अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी भोईर यांनी भाजपचे नाराज आणि अपक्ष उमेदवार ॲड. राहुल सिंग, संध्या सिंग, सायली पाटील-चौधरी या तिघांना सोबत घेऊन वार्ड क्रमांक २२मध्ये जन विश्वास नावाचे अपक्ष पॅनेल उभे केले आहे.
आम्ही जिंकणार
पक्षाने आम्हाला कुठेही विश्वासात घेतले नाही. अक्षरश: चोरून मागच्या दाराने एबी फॉर्म वाटले. आमच्याशी शेवटपर्यंत कोणी संवाद साधला नाही. त्यामुळे लोकांचा आग्रह, मागच्या २० वर्षांपासून केलेली कामे आणि स्वत:चा स्वाभिमान टिकविण्यासाठी आम्ही निवडणुकीत उतरलो आहोत. आम्ही जिंकणार, असा विश्वासही किरण भोईर आणि त्यांच्या सहकारी उमेदवारांनी व्यक्त केला आहे.
