वसई विरार महानगरपालिकेच्या निवडणुकीतून २८६ उमेदवारांची माघारी
वसई-विरारमध्ये २८६ उमेदवारांची माघार
५४७ उमेदवार रिंगणात
विरार, ता. २ (बातमीदार) ः वसई-विरार महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी आज उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी २८६ उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतले. आता निवडणुकीच्या रिंगणात ५४७ उमेदवार राहिले आहेत. या निवडणुकीत एकही उमेदवार बिनविरोध निवडून आलेला नाही.
वसई-विरार महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी ८३३ उमेदवारी अर्ज पात्र ठरले होते. आज उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी २८६ उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतल्याचे रात्री निवडणूक विभागाकडून सांगण्यात आले. निवडणुकीच्या रिंगणात ५४७ उमेदवार राहिले आहेत. उद्या (शनिवार) पासून प्रचाराला रंगत चढणार आहे. काही प्रभागात तुल्यबळ उमेदवारांमध्ये होणाऱ्या लढती लक्षवेधक ठरणार असल्याचे बोलले जात आहे. निवडणुकीसाठी आज अर्ज मागे घेण्यात आले असले तरी शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (अजित पवार) सोडल्यास इतर कोणत्याही पक्षाने आपल्या उमेदवारांची अधिकृत यादी जाहीर केली नाही. वसई-विरार महापालिकेची २९ प्रभागांत ११५ उमेदवारांसाठी लढती होणार आहेत.
