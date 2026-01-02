ठाणे महापालिका निवडणुकीच्या रिंगणात ६४९ उमेदवार
ठाण्यात ६४९ उमेदवार रिंगणात
माघारीनंतर चित्र स्पष्ट; आज चिन्हवाटप
ठाणे, ता. २ : ठाणे महापालिकेसाठी उमेदवारी अर्ज माघारीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. नऊ प्रभाग समित्यांमधून दाखल झालेल्या एकूण १,१०७ नामनिर्देशनपत्रांपैकी छाननी व माघारीनंतर अखेर ६४९ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात राहिले आहेत. गेल्या दोन दिवसांमध्ये २६९ उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतले आहेत. दरम्यान, सात ठिकाणी प्रतिस्पर्धीच नसल्यामुळे शिवसेना शिंदे गटाचे सात उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत.
३० डिसेंबर २०२५ पर्यंत १,१०७ नामनिर्देशनपत्रे दाखल झाली होती. त्यापैकी ९१८ अर्ज वैध ठरवण्यात आले. यामध्ये विरोधी पक्षातील अनेक उमेदवारांचे अर्ज बाद झाले. त्यानंतर १ व २ जानेवारीला दोन दिवसांत अनेक प्रभागांमध्ये लढत बिनविरोध व्हावी, यासाठी प्रयत्न होताना दिसले. दरम्यान, अर्ज मागे घेण्याच्या मुदतीमध्ये २६९ उमेदवारांनी मैदान सोडले. शनिवारी (ता. ३) निवडणूक चिन्हांचे वाटप करण्यात येणार असल्याची माहिती आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी सौरभ राव यांनी दिली.
माघारीनंतर सर्वाधिक उमेदवार माजिवडा-मानपाडा, लोकमान्य सावरकरनगर आणि कळवा प्रभाग समितीत असून, काही प्रभागांमध्ये लढत तुलनेने कमी उमेदवारांमध्ये होत असल्याचे चित्र आहे.
प्रभाग समितीनिहाय उमेदवारांची आकडेवारी
प्रभाग समिती
माजिवडा-मानपाडा
९२
वर्तकनगर
६५
लोकमान्य सावरकरनगर
८३
वागळे
३६
नौपाडा-कोपरी
५२
उथळसर
५०
कळवा
८२
मुंब्रा (प्रभाग २६-३१)
३९
मुंब्रा (प्रभाग ३०-३२)
५७
दिवा (प्रभाग २७-२८)
४२
दिवा (प्रभाग २९-३३)
५१
एकूण
६४९
