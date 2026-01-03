मुंबई
क्रीडा स्पर्धा उत्साहात
‘क्रीडा स्पर्धेतून कलागुणांना वाव’
विक्रमगड (बातमीदार)ः मलवाडा येथील श्रीमती मालिनी किशोरभाई संघवी स्वजन विद्यामंदिराच्या अंतरविद्यालयीन क्रीडा स्पर्धा मोठ्या उत्साहात पार पडल्या. या स्पर्धेमध्ये कबड्डी, खो-खो, लंगडी, धावणे, भालाफेक अशा विविध क्रीडा प्रकारांचा समावेश होता. या स्पर्धांमध्ये परिसरातील विविध शाळांमधील विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. खेळाडूंची चपळता, क्रीडाशिस्त, संघभावनेमुळे शालेय परिसर क्रीडामय झाला होता. यावेळी ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये होणाऱ्या स्पर्धांमुळे विद्यार्थ्यांच्या सुप्त कला, क्रीडा गुणांना वाव मिळत असून तालुका, जिल्हा तसेच राज्यस्तरावर विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास साधला जात असल्याचे, मत मुख्यध्यापक किरीटकुमार वसावे यांनी व्यक्त केले.