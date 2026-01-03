डॉ. एन. डी. पाटील विद्यालयाने तृतीय पारितोषिक पटकावले
‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ उपक्रमात
डॉ. एन. डी. पाटील विद्यालयाला तृतीय पारितोषिक
कांदिवली, ता. ३ (बातमीदार) : महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागातर्फे राबविण्यात आलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ (टप्पा - २) या उपक्रमात कांदिवली येथील प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील विद्यालयाने उल्लेखनीय यश संपादन करून तृतीय क्रमांकाचे पारितोषिक पटकावले आहे.
या यशाबद्दल विद्यालयाचे कार्यतत्पर मुख्याध्यापक उमाकांत जगताप यांना मुंबई महापालिकेच्या खासगी-अनुदानित विभागाचे उपशिक्षणाधिकारी निसार खान यांच्या हस्ते एक लाख रुपयांचा धनादेश प्रदान करून सन्मानित करण्यात आले. या यशामुळे विद्यालयाच्या मुख्याध्यापक व शिक्षकवृंदावर सर्व स्तरांतून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.
या उपक्रमांतर्गत मुंबईतील सर्व शाळांचा सहभाग होता. नुकत्याच जाहीर झालेल्या निकालानुसार कांदिवली पश्चिम येथील सह्याद्रीनगर परिसरातील प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील विद्यालयाच्या प्राथमिक विभागाने तृतीय क्रमांकाचे पारितोषिक मिळवले. पायाभूत सुविधा, शासनाच्या ध्येय-धोरणांची अंमलबजावणी तसेच शैक्षणिक संपादनूक या निकषांवर गुणांकन करण्यात आले. राज्यभरातून सुमारे ९८ हजार शाळांनी या स्पर्धेत सहभाग नोंदवला होता. अत्यंत अटीतटीच्या या स्पर्धेत जिल्हानिहाय शाळांची गुणवत्तेच्या आधारावर निवड करण्यात आली. सर्व निकष पूर्ण करीत प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील विद्यालयाने हे यश संपादन केले.
या यशाबद्दल विद्यालयाच्या शाळा समितीचे चेअरमन प्रशांत दादा पाटील, संगीता पाटील, मदन चव्हाण, रायगड विभागाचे अधिकारी मोहन कोंगेरे, सहाय्यक विभागीय अधिकारी जगताप तसेच माध्यमिक विभागाच्या मुख्याध्यापिका शिल्पा जरे यांनी प्राथमिक विभागातील सर्व शिक्षक व सेवकांचे अभिनंदन करून पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या.
दरम्यान, मुख्याध्यापक उमाकांत जगताप म्हणाले, की स्पर्धेचे निकष पूर्ण करणे फारच जिकिरीचे होते. मात्र शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, शाळा व्यवस्थापन आणि विद्यार्थ्यांच्या सामूहिक सहभागामुळे हे शक्य झाले. तृतीय पारितोषिक म्हणजे आमच्या ‘सुंदर शाळे’ची पोचपावती आहे.
