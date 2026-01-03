उचल पाणी प्रकल्पामुळे शेतीचे चित्र पालटले
भाजीपाला लागवडीतून रोजगाराची संधी
उचल पाणी प्रकल्पांमुळे ग्रामीण भागातील शेतीला फायदा
कासा, ता. ३ (बातमीदार) : डहाणू तालुक्यात उचल पाणी प्रकल्पातून उन्हाळी, रब्बी हंगामासाठी भाजीपाला लागवड केली जात आहे. त्यामुळे शेती करण्याकडे तरुणांचा कल वाढला असल्याने रोजगारासाठी मोठ्या प्रमाणात होणारे स्थलांतर थांबल्याचे सकारात्मक चित्र आहे.
डहाणू तालुक्यातील शेनसरी-गांगोडी ग्रामपंचायतीअंतर्गत ११ पाड्यांमध्ये रब्बी हंगामात शेती मोठ्या प्रमाणात बहरली आहे. काकडी, गवार, मिरची, वांगी, मुळा, मका, भुईमूग, मेथी, दुधी तसेच मशरूम अशा विविध पिकांची लागवड करण्यात आली आहे. यावर्षी सुधारित पद्धतींचा अवलंब वाढला असून मल्चिंग, ठिबक सिंचनाचा वापर लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. मॉन्सून फूडच्या माध्यमातून काकडीच्या चांदणी, कळस, कीर्ती, आयनार जातींची लागवड करण्यात आली आहे. परिणामी, उत्पादनात वाढ होत असून शेतीवरील विश्वास दृढ झाला आहे.
३०० शेतकरी सहभागी
ः- उचल पाणी प्रकल्पाचा थेट लाभ शेतकऱ्यांना मिळत आहे. या उपक्रमात ३०० पेक्षा अधिक शेतकरी सहभागी झाले आहेत. रब्बी हंगामामुळे शेनसरी-गांगोडी परिसरात आर्थिक स्थैर्य येत आहे. पूर्वी ९० टक्के नागरिक स्थलांतर करीत होते.
- भाजीपाला लागवडीमुळे स्थानिक पातळीवरच उत्पन्नाचे स्रोत उपलब्ध झाल्याने स्थलांतर मोठ्या प्रमाणात थांबले आहे. कृषी विभाग, पंचायत समिती व सामाजिक संस्थांच्या सहकार्यामुळे अनेक शेतकरी भाजीपाला शेतीकडे वळले असून गावातच रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होत आहेत.
गेली दोन वर्षे दोन एकर क्षेत्रात कीर्ती जातीची काकडीची लागवड करत आहे. याआधी बांधकामाच्या कामावर अवलंबून होते; मात्र पाणी मुबलक उपलब्ध झाल्याने शेतीकडे वळले. गेल्या वर्षी ५० हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते; यंदा त्यापेक्षा अधिक उत्पन्नाची अपेक्षा आहे.
- सुनीता चौधरी, शेतकरी
शेतीमुळे तब्बल ७० टक्के स्थलांतर थांबले असून तरुणवर्ग पुन्हा शेतीकडे वळले आहेत. परिणामी, ग्रामपंचायतीला चांगले सहकार्य मिळत असून नवे विकास प्रकल्प उभारले जात आहेत. मशरूम, काकडीसारख्या पिकांची मोठ्या प्रमाणावर लागवड सुरू आहे.
- साधना बोरसा, सरपंच, शेनसरी-गांगोडी ग्रामपंचायत
