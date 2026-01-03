वसईत आघाडीत-बिघाडीचे चित्र
काँग्रेस, बविआचे उमेदवार एकमेकांविरोधात लढणार
विरार, ता. ३ (बातमीदार) ः वसई-विरारमध्ये भाजपला रोखण्यासाठी महाविकास आघाडी, बविआ एकत्र येणार, अशी चर्चा होती; पण दोन्ही पक्षांनी बंडखोरी टाळण्यासाठी उमेदवारांची नावे जाहीर केली नव्हती; मात्र उमेदवारी अर्ज मागे घेतले नसल्याने आघाडीत-बिघाडीचे चित्र आहे.
वसई-विरार महापालिकेची निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीपासून, तर निवडणुकीमध्ये उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या प्रक्रियेपर्यंत बहुजन विकास आघाडी आणि काँग्रेस यांच्यामध्ये आघाडीची चर्चा रंगली. सात जागा काँग्रेसला देण्यात आल्याचे जाहीरसुद्धा करण्यात आले; मात्र उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या दिवशी दोन्ही राजकीय पक्षातील उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतले नाही. त्यामुळे प्रभागात काँग्रेसविरुद्ध बविआ असे चित्र आहे. परिणाणी, या आघाडीची अखेर बिघाडी झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. वसई-विरार महापालिका निवडणुकीसाठी भाजप, शिवसेना (शिंदे गट), श्रमजीवी संघटना आणि आगरी सेनेला सोबत घेऊन महायुती म्हणून निवडणूक लढवीत आहे. महायुतीला शह देण्यासाठी बहुजन विकास आघाडी, काँग्रेस, शिवसेना ठाकरे गट आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांनी आघाडी करून निवडणूक लढविण्याची तयारी केली होती. यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी बहुजन विकास आघाडीचे अध्यक्ष माजी आमदार हितेंद्र ठाकूर यांच्यासोबत बैठका घेतल्या होत्या. त्यामुळे आघाडीच्या चर्चांना वेग आला होता.
दोन प्रभागांत रस्सीखेच
- काँग्रेसने बविआसोबत आघाडी करून सात जागा लढणार असल्याचे सांगितले. काँग्रेसने १३ जागांवर आपले उमेदवार उभे केले. तर प्रभाग १३ ब ची एक जागा वगळता बविआने सर्वच ठिकाणी उमेदवार दिल्याने लढत होणार असल्याचे चित्र आहे.
- प्रभाग क्रमांक २५ ड जागेसाठी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष ओनिल अल्मेडा यांनी काँग्रेसतर्फे उमेदवारी दाखल केली आहे. याच जागेसाठी बहुजन विकास आघाडीकडून लॉरेल डायस यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. एकाही उमेदवाराने अर्ज माघार घेतली नाही.
कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम
बहुजन विकास आघाडीसोबत काँग्रेसने आघाडी करावी, यासाठी सर्वप्रथम काँग्रेस नेते विजय पाटील यांनी पुढाकार घेतला. काँग्रेस प्रदेश पदाधिकारी जोजो थॉमस यांनी स्वबळाचे संकेत दिल्यानंतर त्यांनाही विजय पाटील यांनी विरोध दर्शविला. त्यामुळे बहुजन विकास आघाडीसोबतच काँग्रेसने लढावे, अशी भूमिका घेणाऱ्या पाटील यांची सून, मुलगी शिट्टी चिन्हावर बविआतून लढत असल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम वाढला आहे.
