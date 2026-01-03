ठाणे एसटी महामंडळाचा शून्य अपघाताचा मानस
एसटीचा ‘शून्य अपघाता’चा संकल्प
ठाण्यात महिनाभर राबवणार ‘सुरक्षा सप्ताह’ उपक्रम
ठाणे शहर, ता. ३ (बातमीदार) : एसटी महामंडळाच्या प्रवाशांचा विश्वास अधिक वृद्धिंगत करण्यासाठी आणि ‘सुरक्षित प्रवास’ हे ब्रीद सार्थ ठरवण्यासाठी ठाणे विभागात १ ते ३१ जानेवारी या कालावधीत सुरक्षा सप्ताह साजरा केला जात आहे. ठाण्यातील खोपट आगार येथे विभाग नियंत्रकांच्या हस्ते या मोहिमेची सुरुवात करण्यात आली आहे. या उपक्रमांतर्गत महामंडळाने चालकांसाठी प्रोत्साहनपर योजना जाहीर केली आहे. ज्या चालकांकडून ५, १०, १५, २०, २५ वर्षे किंवा पूर्ण सेवाकाळात एकही अपघात होणार नाही, त्यांना महामंडळातर्फे रोख बक्षीस आणि ‘मानाचा बिल्ला’ देऊन गौरविण्यात येणार आहे. १ जानेवारीपासून ही योजना लागू करण्यात आली आहे.
एसटी महामंडळाकडून अपघातविरहित सेवा देण्याचा कसून प्रयत्न केला जातो. त्यासाठी चालकाला प्रवासी बस हातात देण्याआधी अनेक परीक्षांचा कठीण टप्पे पार पाडावे लागतात. त्यामुळेच महाराष्ट्राच्या गाव-पाड्यापर्यंत प्रवाशांची वाहतूक करणाऱ्या एसटी महामंडळावर प्रवाशांचा दृढ विश्वास आहे. हा विश्वास आणखी मजबूत करण्यासाठी नववर्षातील पहिला संपूर्ण महिना ठाणे एसटी विभागात सुरक्षा सप्ताह म्हणून साजरा केला जाणार आहे. या उपक्रमाची सुरुवात नववर्षाच्या पहिल्या दिवशी ठाण्यातील खोपट आगार क्रमांक दोनमधून झाली. ठाणे विभाग नियंत्रक सागर पळसुले यांच्या हस्ते उपक्रमाचे उद्घाटन झाले.
बस चालवण्यापूर्वी चालकांना ४८ दिवसांचे खडतर प्रशिक्षण दिले जाते. तसेच दर पाच वर्षांनी ‘रिफ्रेशर कोर्स’ (उजळणी प्रशिक्षण) अनिवार्य आहे. ४० वर्षे पूर्ण झालेल्या प्रत्येक चालकाची नियमित आरोग्य आणि नेत्रतपासणी केली जाते. सुरक्षा सप्ताहाच्या काळात आगारातील सर्व बसची तांत्रिक तपासणी आणि दुरुस्ती अधिक सजगतेने करण्याच्या सूचना कार्यशाळांना देण्यात आल्या आहेत. या वेळी प्रजापिता ब्रह्मकुमारी संस्थेच्या वतीने चालक आणि कर्मचाऱ्यांना तणावमुक्त राहण्यासाठी आणि मानसिक संतुलन स्थिर ठेवण्यासाठी विशेष मार्गदर्शन करण्यात आले.
रस्ते वाहतूक आणि प्रवाशांच्या सुरक्षेचा आम्ही नवा संकल्प केला आहे. बसचालकाच्या ताब्यात देण्यापूर्वी तिची तांत्रिक स्थिती तपासूनच ती मार्गावर काढण्याच्या सूचना कर्मचाऱ्यांना दिल्या आहेत.
- सागर पळसुले, विभाग नियंत्रक, ठाणे
एसटीचा चालक हा विविध कसोट्यांतून तयार होतो. किरकोळ अपघात झाला तरी चालकाला पुन्हा प्रशिक्षण दिल्याशिवाय कामावर घेतले जात नाही. प्रवाशांची सुरक्षा हीच आमची प्राथमिकता आहे.
- धनंजय शिंदे, विभागीय वाहतूक अधिकारी, ठाणे
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.