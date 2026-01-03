वाहतूक नियमांचे पोलिसांकडून धडे
कासा, ता.३(बातमीदार)ः पालघर जिल्हा वाहतूक शाखेतर्फे प्रवासी वाहन चालक, मालकांना एकत्र करून वाहतूक नियमांचे मार्गदर्शन करण्यात आले. रस्ते अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी, सुरक्षित वाहतुकीबाबत जनजागृतीच्या उद्देशाने हा उपक्रम राबवण्यात आला.
पालघर जिल्हा वाहतूक शाखेचे पोलिस अधिकारी सुरेश साळुंखे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कासा-सायवन मार्गावर ही मोहीम राबवण्यात आली. यावेळी पोलिस कर्मचाऱ्यांनी वाहतूक सिग्नलचे पालन, वाहन चालविताना वेगमर्यादा पाळणे, वाहन चालवताना मोबाईलचा वापर टाळणे, सुरक्षित व शिस्तबद्ध वाहनचालना संदर्भात सविस्तर माहिती दिली. या उपक्रमाअंतर्गत प्रवासी वाहन चालक-मालकांची रॅली काढण्यात आली. रस्त्यावरील नागरिकांनाही वाहतूक नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन करण्यात आले.
