रोहे-अष्टमीचा सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न : नगराध्यक्षा
रोहे-अष्टमीचा सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न : नगराध्यक्षा
रोहा, ता. ३ (बातमीदार) : नगरपालिकेच्या निवडणुकीनंतर विकासाचा स्पष्ट आराखडा मांडत नागरिकांच्या सहकार्याने रोहे-अष्टमी शहराचा सर्वांगीण विकास साधण्याचा निर्धार नगराध्यक्ष वनश्री शेडगे यांनी व्यक्त केला. बुधवारी (ता. ३१) द. ग. तटकरे सभागृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी नागरी सुविधा, स्वच्छता, वाहतूक, आरोग्य, पर्यावरण व पायाभूत विकासाबाबत भूमिका स्पष्ट केली. खासदार सुनील तटकरे, मंत्री आदिती तटकरे व माजी आमदार अनिकेत तटकरे यांच्या खंबीर पाठबळामुळे विकासकामांना गती मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मुख्याधिकारी अजयकुमार एडके, नगरसेवक, अधिकारी उपस्थित होते. अपंग कल्याण निधीवाटप, शवदाहिनी दरकपात, कचरा व्यवस्थापन, सीसीटीव्ही दुरुस्ती, फेरीवाले व भंगार व्यवसायावर कारवाई, तसेच भुयारी गटार योजनेबाबत ठोस निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कुंडलिका नदीवर उभारलेल्या संरक्षण भिंतीमुळे पूरधोका कमी झाला असून जुनी पूरनियंत्रण रेषा नागरिकांसाठी अडचणीची ठरत आहे. त्यामुळे खासदार सुनील तटकरे व मंत्री आदिती तटकरे यांच्याशी चर्चा करून पाटबंधारे विभागाकडे पाठपुरावा करीत पूरनियंत्रण रेषेचे अंतर कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही नगराध्यक्ष वनश्री शेडगे व मुख्याधिकारी अजयकुमार एडके यांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.