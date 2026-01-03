पॅनल पद्धतीने केडीएमसी निवडणूक ‘हाय-कमांड’ केंद्रित
व्यक्ती नव्हे, पक्ष केंद्रस्थानी
स्थानिक कार्यकर्त्यांची कोंडी, आर्थिक ताकदीची परीक्षा
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ३ : कल्याण-डोंबिवली पालिकेची निवडणूक आता केवळ सत्तासंघर्षापुरती मर्यादित न राहता, थेट पक्षांची संघटनशक्ती, आर्थिक ताकद आणि हाय-कमांडच्या रणनीतीची लढाई ठरत असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे. पहिल्यांदाच लागू करण्यात आलेल्या पॅनेल पद्धतीमुळे निवडणुकीचा राजकीय चेहरामोहराच बदलला असून, स्थानिक पातळीवरील उमेदवारांपेक्षा पक्षयंत्रणा आणि नेत्यांचे वजन अधिक वाढले आहे.
उमेदवारांचा खरा प्रचार रविवारपासून सुरू होणार असून, उमेदवारांच्या हातात केवळ १२ दिवस शिल्लक आहेत. मात्र या अल्प कालावधीत तीन ते चार प्रभागांतील तब्बल ५० ते ६० हजार मतदारांपर्यंत पोहोचणे हे कोणत्याही उमेदवारासाठी अवघड काम ठरणार आहे. परिणामी व्यक्तीपेक्षा पॅनेल आणि उमेदवारापेक्षा पक्ष महत्त्वाचा असा प्रचाराचा सूर अधिक ठळक होत आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, पॅनेल पद्धतीचा सर्वाधिक फायदा मोठ्या पक्षांना होणार आहे. मजबूत संघटना, आर्थिक पाठबळ, सामाजिक माध्यम आणि हायटेक प्रचार यंत्रणा असलेले पक्षच या निवडणुकीत प्रभावी ठरण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे स्थानिक पातळीवर काम केलेले, पण मर्यादित संसाधने असलेले उमेदवार या पद्धतीत पिछाडीवर पडत असल्याची चर्चा आहे.
स्थानिक प्रश्न मागे, पक्षीय राजकारण पुढे
पूर्वी एक प्रभाग-एक नगरसेवक पद्धतीत उमेदवार आणि मतदारांमधील थेट संवाद निर्णायक ठरत होता. आता चौकसभा, भव्य रॅली, वाहनफेऱ्या आणि सामाजिक माध्यमांतील प्रचार यालाच अधिक महत्त्व आले आहे. त्यामुळे स्थानिक प्रश्न, नागरी सुविधा आणि प्रभागनिहाय विकासाच्या मुद्द्यांऐवजी पक्षीय राजकारण आणि नेतृत्वावर आधारित प्रचार अधिक दिसून येत आहे.
पक्षांतर्गत राजकारणही तापले
पॅनेल पद्धतीमुळे कार्यकर्त्यांची संख्या वाढली असली तरी खर्चही वाढला आहे. काही उमेदवारांवर आर्थिक ताण वाढत असून, तिकीट मिळवण्यासाठी आणि पॅनेलमध्ये टिकण्यासाठी पक्षांतर्गत राजकारणही तापल्याचे संकेत मिळत आहेत. अनेक ठिकाणी विजयी पॅनेल तयार करण्यासाठी वरिष्ठ नेत्यांचा थेट हस्तक्षेप होत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.