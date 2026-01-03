आयुष्मान भारतचा ठाणे पॅटर्न
१२ लाख कुटुंबांना आरोग्यकवच
आयुष्मान भारतचा ठाणे पॅटर्न
ठाणे शहर, ता. ३ (बातमीदार) : आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ घेण्यात ठाणे जिल्ह्याच्या आरोग्य विभागाने अव्वल कामगिरी केली आहे. या योजनेत जिल्ह्यातील १२.३१ लाखांहून अधिक नागरिकांनी आयुष्मान कार्डचे संरक्षण घेतले असून, त्यातील अनेक गरजू, गरिबांना मोफत उपचार घेता आले आहेत. आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात पार पडलेल्या आढावा बैठकीत ठाणे जिल्ह्यातील या कामगिरीचा विशेष उल्लेख करण्यात आला.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आयुष्मान भारत आणि महात्मा फुले जन आरोग्य योजना राबविण्यात येते. या योजनेला ठाणे जिल्ह्यात मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. जिल्ह्यातील १२ लाख ३१ हजारांहून अधिक नागरिकांनी या कार्डचे संरक्षण मिळविले आहे. खासगी रुग्णालयांचे विस्तृत जाळे, प्रशिक्षित आरोग्यमित्र, क्षेत्रीय पथके आणि जिल्हा प्रशासनातील प्रभावी समन्वयामुळे जिल्ह्यात योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. आगामी काळात जिल्ह्यात ५६ लाख ९६ हजार आयुष्मान कार्ड वाटपाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून, शहरी व ग्रामीण भागात विशेष मोहिमा राबवण्यात येत आहेत. जिल्ह्यातील आरोग्य विभागाने केलेल्या उल्लेखनीय कामाची आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर दखल घेत त्यांचे कौतुक केले आहे. पुढील टप्प्यात ठाणे जिल्ह्यात योजनेची व्याप्ती अधिक व्यापक करण्यावर भर देण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हा वरिष्ठ समन्वयक डॉ. रवींद्र जगतकर यांनी दिली. या योजनेच्या माध्यमातून पात्र गरजू, गरिबांना खासगी रुग्णालयातही मोफत उपचार घेता येतात.
ठाणे जिल्ह्यातील प्रशासन, आरोग्य यंत्रणा आणि क्षेत्रीय पथके समन्वयाने काम करीत असल्यामुळे अल्प कालावधीत मोठ्या संख्येने लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे शक्य झाले आहे.
- डॉ. अशोक नांदापूरकर, उपसंचालक आरोग्यसेवा
प्रत्येक रुग्णाला दर्जेदार आरोग्य सुविधा देण्याची जबाबदारी पार पडत आहोत. जिल्ह्यातील प्रत्येक पात्र नागरिकाला आयुष्मान भारत व महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ पोहोचवण्याचा आमचा ध्यास आहे.
- डॉ. कैलास पवार, जिल्हा शल्यचिकित्सक, ठाणे
फोटो : मंत्रालयातील बैठकीत आरोग्यमंत्र्यांनी ठाणे जिल्ह्याचे कौतुक केले.
