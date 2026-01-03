तुटलेल्या दुभाजकांमुळे अपघाताचा धोका
कांदिवलीत सिमेंटचे ठोकळे वाचवत वाहनचालकांचा प्रवास
कांदिवली, ता. ३ (बातमीदार) : कांदिवली पूर्वेला आकुर्ली या एकमेव मुख्य अरुंद मार्गावर पालिकेच्या वतीने पॅराबॉलिक दुभाजक लावण्याचे काम सुरू आहे. बरेचसे पॅराबॉलिक दुभाजक लावताना तुटले आहेत. तसेच शिल्लक राहिलेले, तुटलेले दुभाजक कर्मचाऱ्यांकडून पदपथाच्या बाजूला, रस्त्याकडेला टाकण्यात आले आहेत. काही दुभाजकांचे सिमेंटचे ठोकळे रस्त्यावर पडले आहेत. त्यामुळे वाहनचालकांना हे सिमेंटचे ठोकळे वाचवत प्रवास करावा लागत आहे. इतरत्र टाकण्यात आलेले पॅराबॉलिक सिमेंटचे ठोकळे तातडीने उचलून मार्ग व पदपथ सुरक्षित करावा, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांसह वाहनचालकांकडून केली जात आहे.
कांदिवली पूर्व स्थानकापासून दामूनगर, लोखंडवाला विभागात जाणारा जवळपास पाच किलोमीटर लांबीचा आकुर्ली एकमेव मुख्य अरुंद मार्ग आहे. मोठ्या प्रमाणात वाहतूक असलेल्या या मार्गावर गेले वर्षभर टप्प्याटप्प्याने पॅराबॉलिक दुभाजक लावण्याचे काम सुरू आहे. याच मार्गावर एक, दोन आणि तीन फूट उंचीचे सिमेंट ठोकळ्याचे दुभाजक लावण्यात आले आहेत. त्यातील काही सिमेंटचे ठोकळे रस्त्यावरच आडवेतिडवे पडले आहेत. आकुर्ली रोडवर हनुमाननगर परिसरात नव्याने लावण्यात आलेले साधारण तीन फूट उंचीचे पॅराबॉलिक दुभाजक लावताना बहुतांश ठिकाणी जागा सोडण्यात आली होती. सध्या अशा रिकाम्या जागी नव्याने पॅराबॉलिक दुभाजक लावण्याचे काम सुरू आहे. मात्र बरेचसे सिमेंटचे दुभाजक लावताना तुटल्याने ते बाजूच्या रस्त्यावर, पदपथाच्या बाजूलाच टाकण्यात आले आहेत. आकुर्ली मार्गाच्या दुतर्फा झोपडपट्टी असून, त्यात मोठी लोकवस्ती आहे. या मार्गावर विद्यार्थी व पालकांसह प्रवाशांची सातत्याने वर्दळ असते. पडलेल्या, तुटलेल्या तसेच इतरत्र टाकण्यात आलेल्या तीन फूट सिमेंटच्या ठोकळ्यांमुळे अपघाताची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
पालिका अधिकाऱ्यांनी जातीने पाहणी करून रस्त्यावरील सिमेंट ठोकळे उचलून प्रवासी आणि वाहनचालकांचा प्रवास सुरक्षित करावा, अशी मागणी वाहनचालकांसह प्रवाशांकडून केली जात आहे.
कांदिवली पूर्वेतील आकुर्ली मार्गाची पाहणी करून तातडीने पॅराबॉलिक दुभाजक उचलण्यात येतील. हा मार्ग सुरक्षित ठेवला जाईल.
- प्रमोद चाकणे, अभियंता, रस्ते विभाग
गेले सहा ते सात महिने उंच सिमेंट ठोकळे लावण्याचे काम सुरू आहे. रस्त्यावरच सिमेंट ठोकळ्यांचे सामान टाकण्यात आले आहे. तुटलेले, पडलेले ठोकळे प्रवाशांसाठी धोकादायक झाले आहेत. अपघात झाल्यावरच पालिका लक्ष देणार का?
- विजय बडगे, सामाजिक कार्यकर्ते
