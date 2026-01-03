नववर्ष स्वागतादरम्यान पेण पोलिसांची कडक कारवाई
नववर्ष स्वागतादरम्यान पेण पोलिसांची कडक कारवाई
१०३ वाहनचालकांवर गुन्हे; ८३,५०० रुपयांचा दंड वसूल
पेण, ता. ३ (वार्ताहर) : सरत्या वर्षाला निरोप देत नववर्षाच्या स्वागतासाठी ३१ डिसेंबरच्या पार्श्वभूमीवर पेण शहरात पोलिसांकडून कडक नाकाबंदी करण्यात आली. या कारवाईत वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या १०३ वाहनचालकांवर गुन्हे दाखल करून दोन दिवसांत ८३ हजार ५०० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.
पेण पोलिस ठाणे हद्दीत बेदरकार वाहनचालक, मद्यप्राशन करून वाहन चालवणे, सार्वजनिक रस्त्यावर अडथळा निर्माण करणे, तसेच आवश्यक कागदपत्रांचा अभाव यावर विशेष लक्ष ठेवण्यात आले. पोलिस निरीक्षक संदीप बागुल यांच्या आदेशानुसार शहरातील प्रमुख मार्गांवर नाकाबंदी लावून ये-जा करणाऱ्या वाहनांची तपासणी करण्यात आली.
या कारवाईत मोटार वाहन अधिनियम १८५ तसेच भादंवि कलम २८५ अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले. नियम मोडणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा पोलिसांकडून देण्यात आला आहे.
