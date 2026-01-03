खारघरमध्ये माजी नगरसेवकांकडून बंडखोरी
खारघर, ता. ३ (बातमीदार) : खारघर परिसरात महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. दोन माजी नगरसेवकांनी बंडखोरी केल्याने स्थानिक राजकारणात खळबळ उडाली आहे. पक्षाने उमेदवारी नाकारल्याच्या नाराजीपोटी संबंधित माजी नगरसेवकांनी स्वतंत्र मार्ग अवलंबण्याचा निर्णय घेतल्याची चर्चा जोर धरू लागली आहे.
पनवेल महापालिकेच्या पहिल्या निवडणुकीत खारघरमधील प्रभाग क्रमांक ४ मधून नेत्रा पाटील, तर प्रभाग क्रमांक ६ मधून नीलेश बाविस्कर विजयी झाले होते. दरम्यान, नेत्रा किरण पाटील यांनी बंडखोरी करून प्रभाग क्रमांक ४ मधून अपक्ष उमदेवारी दाखल केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, पक्षातील अंतर्गत गटबाजी, पाच वर्षे काम करूनही वरिष्ठांकडून झालेले दुर्लक्ष केल्यामुळे माजी नगरसेवक अस्वस्थ होते. अनेक वेळा वरिष्ठ पातळीवर तक्रारी करूनही ठोस प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेर त्यांनी बंडखोरीचा पवित्रा घेतल्याचे सांगितले जाते. या बंडखोरीचा परिणाम स्थानिक राजकीय समीकरणांवर होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः वसाहतीतील मतदारांमध्ये ‘स्थानिक उमेदवाराला संधी’ या मुद्द्यावर चर्चा रंगू लागली आहे. यामुळे संबंधित पक्षाची डोकेदुखी वाढली आहे. त्यामुळे या निवडणुकीच्या रणांगणात ही बंडखोरी कितपत प्रभाव टाकते, याकडे पनवेलवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
माजी जिल्हा संघटक अपक्ष उमेदवार
पनवेल महापालिका निवडणुकीत शिवसेना शिंदे गट आणि भाजपची युती आहे, मात्र शिवसेनेकडून तिकीट न मिळाल्याने माजी जिल्हा संघटक रिना पाटील हिने प्रभाग क्र. ४, तर खारघरमधील भाजपच्या महिला पदाधिकारी गीता चौधरी यांनी प्रभाग क्र. ६ मधून अपक्ष अर्ज दाखल केला आहे.
