नळेफोडी शाळेत मुलींनी साकारली सावित्रीमाईंची प्रेरणादायी वेशभूषा
माणगाव, ता. ३ (वार्ताहर) : माणगाव तालुक्यातील रायगड जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, नळेफोडी येथे क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांची जयंती शनिवार, ३ जानेवारीला अत्यंत उत्साहपूर्ण, शिस्तबद्ध व प्रेरणादायी वातावरणात साजरी करण्यात आली. स्त्रीशिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवणाऱ्या सावित्रीबाई फुले यांच्या कार्याचा आदर्श विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचावा, या उद्देशाने शाळेत विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.
कार्यक्रमाची सुरुवात सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमेचे विधिवत पूजन करून करण्यात आली. हे पूजन शाळेतील विद्यार्थिनी नव्या नरेश तुपट हिच्या हस्ते करण्यात आले. यानंतर शाळेचे मुख्याध्यापक अनिल नाचपल्ले यांनी उपस्थित पालक, ग्रामस्थ, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचे स्वागत करीत कार्यक्रमाची भूमिका मांडली. आपल्या मार्गदर्शनपर भाषणात त्यांनी सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षणविषयक कार्यावर सविस्तर प्रकाश टाकला. स्त्रीशिक्षण, सामाजिक समता, अन्यायाविरुद्ध लढा आणि शिक्षणाच्या माध्यमातून समाजपरिवर्तन कसे घडवता येते, हे त्यांनी सोप्या शब्दांत विद्यार्थ्यांना समजावून सांगितले. या कार्यक्रमाचे विशेष आकर्षण म्हणजे शाळेतील सर्व मुलींनी क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांची वेशभूषा परिधान करून त्यांच्या विचारांचा आणि कार्याचा जिवंत प्रत्यय उपस्थितांसमोर उभा केला. डोक्यावर पदर, साधी वेशभूषा आणि आत्मविश्वासपूर्ण चेहऱ्यावरील भाव यामुळे सावित्रीबाईंचा आदर्श जणू शाळेच्या परिसरात साकारला असल्याचे चित्र दिसत होते. या वेशभूषेमुळे संपूर्ण शाळा आणि परिसर प्रेरणादायी वातावरणाने भारावून गेला. कार्यक्रमादरम्यान पालक व ग्रामस्थांनी आपल्या भावना व्यक्त करीत अशा उपक्रमांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये महापुरुषांच्या विचारांची ओळख निर्माण होते तसेच शिक्षणाचे महत्त्व आणि सामाजिक बांधिलकीची जाणीव वाढीस लागते, असे मत मांडले. विद्यार्थ्यांमध्ये स्वाभिमान, आत्मविश्वास आणि समानतेची मूल्ये रुजविण्यासाठी अशा जयंती उत्सवांचे आयोजन महत्त्वाचे असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
