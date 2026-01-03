शेतकरी-ग्राहक थेट संवादाला चालना
टोकावडे, ता. ३ (बातमीदार) : राज्य सरकारच्या कृषी विभागामार्फत शेतकरी व ग्राहक यांच्यात थेट संवाद व विक्री व्यवस्था निर्माण करण्याच्या उद्देशाने ठाणे जिल्ह्यातील म्हसा येथे रविवारी (ता. ४) कृषी महोत्सव भरवण्यात आला आहे. या महोत्सवामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांसाठी योग्य बाजारपेठ उपलब्ध होणार असून, ग्राहकांना दर्जेदार व ताजा शेतमाल थेट खरेदी करता येणार असल्याची माहिती मुरबाड तालुका कृषी अधिकारी संदीप केणे यांनी दिली.
कृषी महोत्सवात कृषी प्रदर्शन हा एक महत्त्वाचा घटक असून, शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेले श्रीअन्न (मिलेट्स), फळे, फुले, भाजीपाला, कडधान्ये तसेच विविध अन्नप्रक्रिया केलेले पदार्थ विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. यासोबतच कृषी व कृषी संलग्न विभागांचा सक्रिय सहभाग राहणार असून, शेतकऱ्यांना कृषीविषयक माहिती, आधुनिक तंत्रज्ञान, शासकीय योजना; तसेच अनुभवांची देवाण-घेवाण करण्यासाठी मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
ठाणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी उत्पादित व प्रक्रिया केलेल्या दर्जेदार शेतमालासाठी उत्पादक ते ग्राहक थेट विक्रीसाठी स्वतंत्र दालने उभारण्यात आली आहेत. या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य दर मिळण्यास मदत होणार असून, ग्राहकांना थेट शेतकऱ्यांकडून ताजा व दर्जेदार माल खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे.
थेट विक्री साखळीवर भर
कृषीविषयक आधुनिक तंत्रज्ञान व शासकीय योजनांची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविणे, शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यात थेट संपर्क प्रस्थापित करणे; तसेच शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला योग्य बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे या उद्देशाने या कृषी महोत्सव भरवण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य व न्याय्य भाव मिळावा आणि ग्राहकांना उच्च दर्जाचा, ताजा शेतमाल थेट मिळावा, यासाठी शेतकरी ते ग्राहक थेट विक्री साखळी विकसित करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
मुख्य उद्देश
कृषीविषयक माहिती व मार्गदर्शनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या अडचणी व समस्या समजून घेणे. स्थानिक कृषी उत्पादनांना चालना देणे; तसेच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांबाबत जनजागृती करणे हा या कृषी महोत्सवाचा मुख्य उद्देश आहे. या पार्श्वभूमीवर ठाणे जिल्ह्यातील सर्व शेतकरी बांधवांनी तसेच म्हसा यात्रेनिमित्त येणाऱ्या भाविक व यात्रेकरूंनी या कृषी महोत्सव कार्यक्रमास आवर्जून भेट द्यावी, असे आवाहन कृषी विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
