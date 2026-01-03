नववर्षाच्या जल्लोषात हिंसेचे गालबोट
अंबरनाथ, ता. ३ (वार्ताहर) : नववर्षाच्या स्वागताचा आनंद क्षणातच हिंसाचारात बदलल्याची धक्कादायक घटना अंबरनाथमध्ये घडली. ३१ डिसेंबरच्या रात्री एका पार्टीदरम्यान गाणी बंद केल्याच्या शुल्लक कारणावरून दोन कुटुंबांमध्ये तुंबळ हाणामारी झाली. या वादात एका महिलेच्या डोक्यात लोखंडी रॉडने हल्ला करण्यात आला, ज्यामुळे ती गंभीर जखमी झाली. याप्रकरणी अंबरनाथ पश्चिम पोलिस ठाण्याने चार जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
अंबरनाथ पश्चिमेतील वांद्रापाडा परिसरातील गायकवाड आणि जाधव कुटुंबीय ३१ डिसेंबरनिमित्त ‘गणपती हॉल’ येथे पार्टीसाठी जमले होते. रात्री सुमारे १ वाजता मोबाईलवरून लाऊडस्पीकरवर गाणी सुरू असताना सोहम जाधव यांनी अचानक गाणी बंद केली. याबाबत आश्विनी गायकवाड यांचे पती शशिकांत गायकवाड यांनी विचारणा केली, त्यावर वादाला तोंड फुटले. संतप्त झालेल्या सुनील जाधव यांनी गायकवाड यांना शिवीगाळ व मारहाण केली. हाणामारीत अनिल जाधव यांनी आश्विनी यांच्या डोक्यात लोखंडी रॉडने हल्ला करत गंभीर जखमी केले. तसेच रंजना जाधव आणि स्वाती पाटील यांनी आश्विनी व त्यांचे दीर अशोक गायकवाड यांना नखांनी ओरबाडून जखमी केले. यावेळी स्वाती पाटील यांनी आश्विनी यांचे केस पकडून मारहाण करत, “तुम्हाला सोडणार नाही” अशी धमकी दिल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. अश्विनी यांच्या तक्रारीवरून अंबरनाथ पश्चिम पोलिस ठाण्यात अनिल जाधव, सुनील जाधव, रंजना जाधव आणि स्वाती पाटील यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय जाधव करत आहेत.
