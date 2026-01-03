मद्यपी वाहन चालकांचा परवाना निलंबित होणार
खारघर, ता. ३ (बातमीदार) : थर्टी-फर्स्टच्या रात्री खारघर वाहतूक पोलिसांनी मद्यप्राशन करून वाहन चालवणाऱ्या २४ चालकांचे वाहन जप्त केले आहे. त्यांचा वाहनचालक परवाना निलंबित करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्यामुळे मद्यपी चालकांचे धाबे दणाणले आहे. चालकांनी नियमितपणे वाहतूक नियमांचे पालन करावे, मद्यप्राशन करून वाहन चालवू नये, या विषयी जनजागृती करूनही वाहतूक नियमांचे उलंघन करून थर्टी-फर्स्टच्या रात्री वाहतूक पोलिसांनी हिरानंदानी सर्कलमध्ये राबविलेल्या मोहिमेत २४ चालक हे मद्यप्राशन करून वाहन चालवित असल्याचे आढळून आले आहे. त्यांचा वाहनचालक परवाना निलंबन करण्याची कार्यवाही चालू असल्याचे खारघर वाहतूक शाखेचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक जी. एम. मुजावर यांनी सांगितले.

