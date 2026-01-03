दोन्ही शिवसेनेचे फॉर्म एकाच घरात
कल्याण पूर्वेतील शिवसेनेचा उमेदवार बिनविरोध
कल्याण, ता. ३ (बातमीदार) : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीत महायुतीचे २० उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. याच यादीत कल्याण पूर्वेतील प्रभाग क्रमांक ११ अ मधून शिवसेनेच्या रेश्मा निचळ यांचा देखील समावेश आहे. मात्र, एकाच घरात दोन्ही शिवसेनेचे उमेदवारी अर्ज गेल्याने ही बिनविरोध निवड शक्य झाली आहे.
निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी रेश्मा निचळ यांचे पती किरण निचळ हे ठाकरे गटाकडून कार्यरत होते. त्यामुळे ठाकरे गटाने त्यांच्याकरिता उमेदवारी अर्ज निश्चित केला. याच प्रभागात शिंदे गटाच्या माजी नगरसेविका सुशीला माळी किंवा भारती जाधव यांना उमेदवारी दिली जाण्याची शक्यता होती. परंतु, शिंदे गटाने उमेदवारीचा अर्ज किरण निचळ यांच्या हातात सोपवला. तर अगोदरच किरण निचळ यांनी भावाची पत्नी दर्शना निचळ यांच्या नावे ठाकरे गटाचा उमेदवारी अर्ज भरला होता. तर, शिंदे गटाचा उमेदवारी अर्ज आपल्या पत्नी रेश्मा निचळ यांच्या नावाने जमा केला.
तर, शिंदे गटाने उमेदवारी नाकारल्याने नाराज सुशीला माळी यांना याच प्रभागातून ठाकरे गटाकडून उमेदवारी अर्ज देण्यात आला. मात्र, तोपर्यंत उशीर झाला होता. दर्शना निचळ यांनी अगोदरच उमेदवारी अर्ज भरून मशाल चिन्ह आपल्याकडे निश्चित केले होते. त्यामुळे माळी यांना चिन्ह न मिळण्याने अपक्ष लढावे लागणार होते. दोन्ही गटाचे उमेदवारी अर्ज भरल्याने नगरसेवक पद निचळ यांच्या घरात जाणार असल्याचा आशावाद निर्माण झाला.
माजी नगरसेविका सुशीला माळी यांचा उमेदवारी अर्ज निष्क्रिय ठरत असल्याने त्यांनी अपक्ष लढणे टाळले. त्या बरोबरच इतर सर्व पक्षाच्या उमेदवारांनी देखील अर्ज मागे घेतले. तर, दर्शना निचळ यांनीही उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्याने शिंदे गटाच्या रेश्मा निचळ बिनविरोध विजयी ठरल्या.
ठाकरे गटाकडून संताप व्यक्त
बिनविरोधपणाचा मोठेपणा मिरवणाऱ्या सर्वांनी फटाक्यांची आतिषबाजी करत आपला आनंदोत्सव साजरा केला. परंतु त्यांनी हे लक्षात ठेवावे की फोडलेल्या फटाक्यांची एक-एक चिंगारीचा अंगार तुमच्या सर्वांच्या पतप्रतिष्ठेची राख करणारा आहे. धोका देऊन, विश्वासघात करुन आनंदोत्सव कसला साजरा करता? त्याचे फलित अत्यंत विदारक आणि भयावह असते, अशी संतापजनक प्रतिक्रिया ठाकरे गटाचे नेते नारायण पाटील यांनी दिली आहे
