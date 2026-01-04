वाहतूक पोलिसांशी धक्काबुक्की करणारे त्रिकुट ताब्यात
पनवेल, ता. ४ (वार्ताहर) : थर्टी-फर्स्ट व नववर्ष स्वागताच्या पार्श्वभूमीवर पनवेल शहरात नाकाबंदीच्या कर्तव्यावर असलेल्या वाहतूक पोलिसांशी तिघा जणांनी हुज्जत घालून धक्काबुक्की केल्याची घटना घडली. या घटनेत एका वाहतूक पोलिसाला दुखापत झाली आहे. या प्रकरणी तिन्ही आरोपींविरोधात पनवेल शहर पोलिसांनी शासकीय कामात अडथळा निर्माण केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून तिघांना ताब्यात घेतले आहे.
थर्टी-फर्स्टच्या पार्श्वभूमीवर ३१ डिसेंबर रोजी मध्यरात्री पनवेलमधील शिवशंभो नाका येथे वाहतूक पोलिसांकडून नाकाबंदी करून वाहन तपासणी करण्यात येत होती. पहाटे अडीच वाजण्याच्या सुमारास, त्याठिकाणी पनवेलच्या करंजाडे भागात राहणारे कल्पेश तुळशीराम जुगे (वय ३०), प्रणय संजय पाटील (२८) आणि तुळशीराम गंगाराम पवार (४३) हे दाखल झाले. या वेळी त्यांच्या नातेवाईकांची कार पोलिसांनी अडवून त्याची तपासणी सुरू केली. त्यामुळे तिघांनी वाहतूक पोलिसांशी वाद घालण्यास सुरुवात केली. या वादाचे रुपांतर थेट भांडणात झाले. त्यांनी वाहतूक पोलिसांशी हुज्जत घालून शिवीगाळ करत धक्काबुक्की केली. या धक्काबुक्कीत पोलिस हवालदार ज्ञानेश्वर पवार हे खाली पडल्याने त्यांच्या हाताला दुखापत झाली आहे.