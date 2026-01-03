प्रचाराचा धुराळा उडाला

वसंत जाधव : सकाळ वृत्तसेवा
पनवेल, ता. ३ (बातमीदार) : महापालिका निवडणुकीच्या प्रचाराचा धुरळा उडण्यापूर्वीच सात उमेदवारांच्या विजयाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी पनवेलमध्ये ८८ उमेदवारांनी माघार घेतली असून २५४ उमेदवार रिंगणात आहेत. शनिवारी (ता. ३) चिन्हांचे वाटप होताच प्रचाराचा धुरळा उडाला आहे.
पनवेल महापालिका निवडणुकीत भाजपने विजयी सलामी दिली आहे. प्रचाराचा धुरळा उडण्यापूर्वीच सात उमेदवार बिनविरोध करण्यात भाजपला यश आले आहे. महापालिका निवडणूक ७८ जागांवर होत असली, तरी सात जणांच्या बिनविरोध निवडीमुळे ही निवडणूक आता केवळ ७१ जागांवर होणार आहे. त्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी मोर्चेबांधणी केली असली तरी अपक्षांची संख्या मोठी असल्याने राजकीय पक्षांची डोकेदुखी वाढणार आहे. भाजपचे सहा उमेदवार आणि एका अपक्ष उमेदवारासह एकूण सात जागा बिनविरोध झाल्याने पनवेलच्या स्थानिक राजकारणात महत्त्वाचा टप्पा गाठला गेला आहे. या घडामोडींमुळे भाजपसह महायुतीत उत्साहाचे वातावरण असून, विरोधी महाविकास आघाडीत मात्र आत्मपरीक्षणाची चर्चा सुरू झाली आहे.
८८ उमेदवारांचे अर्ज मागे!
उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या दिवशी एकूण ८८ उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतले आहेत. ७८ पैकी सात जागा बिनविरोध झाल्यामुळे उर्वरित ७१ जागांसाठी २५४ उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. त्यामुळे येत्या काळात उर्वरित प्रभागांमध्ये चुरशीची लढत होण्याची शक्यता आहे. आता पनवेलमध्ये राजकारण अधिक रंगतदार होणार असल्याचे चित्र आहे.
बिनविरोध निकालाचा घटनाक्रम
प्रभाग १८ मधून भाजपचे नितीन पाटील हे उमेदवार बिनविरोध निवडून आले होते. प्रभाग १९ (अ)मधून भाजपच्या दर्शना भोईर आणि शेकाप आघाडीकडून दिव्या चांगदेव बहिरा यांनी अर्ज दाखल केले होते. दोन्ही अर्ज वैध ठरले होते; मात्र बहिरा यांनी अर्ज मागे घेतल्याने भोईर बिनविरोध निवडून आल्या. प्रभाग २० मधून भाजपचे अजय बहिरा, तर शेकाप आघाडीकडून चांगदेव बहिरा आणि दिव्या बहिरा यांनी अर्ज दाखल केले होते; मात्र दोघांनी अर्ज मागे घेतल्याने अजय यांचा एकमेव अर्ज शिल्लक राहिला होता. तसेच प्रभाग २० मधून काँग्रेसच्या रूपाली शिंदे यांनी अर्ज मागे घेतल्याने भाजपच्या प्रियांका कांडपिळे या बिनविरोध निवडून आल्या. प्रभाग १९ मधून ठाकरे गटाच्या अर्चना कुलकर्णी यांनी पतीच्या आजारपणामुळे अर्ज मागे घेतल्याने भाजपच्या रुचिता लोंढे या विजयी ठरल्या. प्रभाग १८ मधून ठाकरे गटाच्या सेजल खडकबाण यांनी अर्ज मागे घेतल्यामुळे माजी विरोधी पक्षनेते प्रीतम म्हात्रे यांच्या पत्नी ममता या निवडून आल्या.
आमदारांच्या बहिणीचा विजय
प्रभाग १८ मधून आमदार विक्रांत पाटील यांची बहीण स्नेहल धमाले यांनी अपक्ष अर्ज भरला होता. या प्रभागात अपूर्वा प्रभू आणि अन्य उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतल्याने स्नेहल पाटील-ढमाले या बिनविरोध निवडून आल्या आहेत.
आरोप-प्रत्यारोपांनी वातावरण तापले!
शेकापचे माजी आमदार बाळाराम पाटील यांनी पैशाच्या जोरावर विरोधकांचे अर्ज मागे घेतले जात असल्याचा आरोप करत आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्यावर टीका केली. या आरोपांमुळे निवडणूक प्रचाराच्या पुढील टप्प्यात आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडण्याची शक्यता आहे; मात्र भाजपने हे आरोप फेटाळून लावत विकासकामांवर आधारित विश्वासामुळेच हे निकाल लागल्याचा दावा केला आहे.
जल्लोष आणि गुलालाची उधळण!
बिनविरोध निवडींच्या पार्श्वभूमीवर भाजप कार्यकर्त्यांनी पनवेलमध्ये गुलाल उधळत, फटाक्यांची आतषबाजी करीत आणि ढोल-ताशांच्या गजरात जल्लोष साजरा केला. पनवेलच्या सर्वांगीण विकासासाठी नागरिकांनी दाखवलेला विश्वास अधिक जबाबदारीने पेलण्याचा निर्धार महायुतीच्या नेत्यांनी व्यक्त केला.
लढतीचे चित्र
महापालिकेमध्ये महायुती व महाविकास आघाडीमध्ये प्रामुख्याने लढत होत आहे. यामध्ये महायुतीच्या सहा व अपक्ष एक निवडणुकीआधीच निकाल लागल्यामुळे सद्य:स्थितीत ७१ जागांसाठी निवडणूक रंगणार आहे.
दुहेरी लढत २२
तिहेरी २४
चौरंगी ९
पंचरंगी ९
बहुरंगी ६
बिनविरोध निवडून आलेले उमेदवार
प्रभाग उमेदवाराचे नाव पक्ष
१८ नितीन जयराम पाटील भाजप
१८ ममता प्रीतम म्हात्रे भाजप
१८ स्नेहल पाटील-ढमाले अपक्ष
१९ दर्शना भोईर भाजप
१९ रुचिता गुरुनाथ लोंढे भाजप
२० अजय तुकाराम बहिरा भाजप
२० प्रियांका तेजस कांडपिळे भाजप
