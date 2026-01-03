१८ सायकलस्वारांचा कल्याण ते उटी सायकल प्रवास
कल्याण ते उटी १,२०० किमी सायकल प्रवास
सुरक्षिततेचा संदेश देत १५ सायकलस्वार रवाना
कल्याण, ता. ३ (वार्ताहर) : सायकपटूंबद्दलचा आदर आणि रस्त्यावरील त्यांच्या सुरक्षिततेचा संदेश घेऊन कल्याणातील १५ सायकपटूंनी कल्याण ते उटी असा एक हजार १,२०० किलोमीटरचा प्रवास सुरू केला आहे. कल्याण डोंबिवली पालिकेचे आयुक्त अभिनव गोयल, ब्रँड ॲम्बेसेडर डॉ. प्रशांत पाटील, उपायुक्त संजय जाधव यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हे सायकलपटू रवाना झाले. यामध्ये डॉक्टर, वकील यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील व्यावसायिक मंडळी आहेत.
कल्याण पश्चिमेतील दुर्गाडी चौकातून हे १५ सायकलपटू उटीच्या दिशेने रवाना झाले. कल्याणातील बाइकपोर्ट या सायकलिस्ट संस्थेच्या माध्यमातून गेल्या सात वर्षांपासून हे सायकलपटू सामाजिक संदेश घेऊन देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचले आहेत. यंदा कल्याण ते उटी असा प्रवास करणार आहेत. यामध्ये चंद्रभान साबळे, आनंद जाधव, हितेन राणे, मनोज चौगुले, राकेश कुमार, पवन, दर्शन वाकचौरे, मिलिंद देशमुख, अलतमाश शेख, अमित मोरे, साहिर शेख, डॉ. रेहनुमा, सारंग दळवी, गिरीश राव, संदीप अत्रे, रमेश पालटी, अनुप रॉय, पुरुषोत्तम करंबेळकर हे सायकपटू सहभागी झाले आहेत.
सायकपटूंबद्दलचा आदर आणि त्यांची रस्त्यावरील सुरक्षितता हा संदेश घेऊन आम्ही यंदाची सायकल रॅली आयोजित केली आहे. आरोग्यासोबतच पर्यावरणाला हातभार लावणाऱ्या सायकलपटूंबद्दल लोकांनी आदर बाळगणे आवश्यक आहे. तसेच शहरात सायकल चालवावी, हा सामाजिक संदेश घेऊन आम्ही जाणार असल्याचे या उपक्रमातील सदस्य प्रतीक गरवारे यांनी सांगितले.
असा असणार प्रवास
यामध्ये गोवा, दिल्ली, हैदराबादसह गेल्यावर्षी महाराष्ट्रातील सह्याद्रीच्या प्रदेशाचा समावेश आहे. यंदाची ही सायकलस्वारी कल्याण, पुणे, पंढरपूर, विजयपुरा, चित्रदुर्ग, म्हैसूर, मदुमलई जंगलामार्गे गुडलूर आणि मग उटी अशी एक हजार २०० किलोमीटरची असणार आहे.
आव्हानात्मक प्रवास
सायकल रॅलीमध्ये दिल्लीनंतरचा हा दुसरा सर्वात लांबचा टप्पा असून, चढाईच्या दृष्टीने सर्वात आव्हानात्मक प्रवास असणार आहे. कारण जवळपास समुद्रसपाटीपासून १० हजार फूट म्हणजेच एव्हरेस्टपेक्षा अधिक उंचीवरील ही सायकल रॅली असल्याची माहिती या बाइकपोर्ट सायकलिंग क्लबचे प्रमुख डॉ. रेहनुमा यांनी दिली.
