प्रशिक्षणासाठी गैरहजर कर्मचाऱ्यांना नोटिसा
वाशी, ता. ३ (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिका निवडणूक कामकाजाकरिता बेलापूर विभागातील प्रभाग क्रमांक २५, २६, २७ आणि २८ मधील नियुक्त कर्मचाऱ्यांचे दोनदिवसीय प्रशिक्षण सत्र वाशी येथील विष्णुदास भावे नाट्यगृहात पार पडले. बेलापूर विभागाच्या निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रीती पाटील यांच्या नियंत्रणाखाली २५ ठिकाणांवरील १५८ मतदान केंद्रांवर नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. गुरुवारी (ता. १) अनुपस्थित राहिलेल्या २०० हून अधिक कर्मचाऱ्यांना लगेचच प्रशासन विभागाच्या वतीने नोटिसा बजावण्यात आल्याची माहिती उपआयुक्त प्रशासन तथा निवडणूकविषयक कामकाजातील मनुष्यबळ विभागाचे नोडल अधिकारी किसनराव पलांडे यांनी दिली.
यावर्षी पहिल्यांदाच बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने निवडणूक होत आहे. बेलापूर विभागातील २५, २६, २७ या तीन प्रभागांमध्ये प्रत्येकी चार जागा असून प्रत्येक मतदाराला चार वेळा मते द्यावयाची आहेत. तसेच २८व्या प्रभागात तीन जागा असून प्रत्येक मतदाराला तीन वेळा मते द्यावयाची आहेत. याबाबत नवी मुंबई महापालिकेच्या वतीने विविध माध्यमातून जनजागृती करण्यात येत असून प्रशिक्षण सत्रात माहिती देण्यात आली. बेलापूर विभागाचे सहाय्यक निवडणूक अधिकारी अमित पुरी यांनी मतदान केंद्रावर नियुक्ती झालेल्या उपस्थित केंद्राध्यक्ष व मतदान अधिकारी यांना प्रशिक्षण दिले. मतदान व मतमोजणी कामकाजाच्या नोडल अधिकारी उपआयुक्त संघरत्ना खिल्लारे यांच्या माध्यमातून सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी अमित पुरी, बेलापूर विभाग अधिकारी प्रशांत नेरकर, कार्यकारी अभियंता मदन वाघचौडे यांच्या सहयोगाने व्यवस्था करण्यात आली होती.
