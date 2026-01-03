नूतन विद्यालयात बालिका दिन साजरा
नूतन विद्यालयात अवतरले सावित्रीमाई आणि ज्योतिबा फुले
कल्याण, ता. ३ (वार्ताहर) : कल्याण पश्चिमेतील नूतन विद्यालय शाळेत सावित्रीबाई फुले जयंती म्हणजेच बालिका दिन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. स्त्री शिक्षणाचे महत्त्व ओळखून विद्यार्थ्यांनी सावित्रीबाई फुले व ज्योतिबा फुले यांच्या व्यक्तिरेखा साकारल्या होत्या. तसेच सावित्रीबाईंच्या कष्टामुळे शिक्षण घेऊन सर्वच क्षेत्रात पुढे आलेल्या स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व शाळेतील चिमुकल्या करताना दिसल्या.
मुलगी शिकली, प्रगती झाली हा मूलमंत्र लक्षात घेऊन शाळेच्या मुख्याध्यापिका रेश्मा सय्यद यांच्या नियोजनबद्ध आखणीतून बालिका दिन साजरा करण्यात आला. या कार्यक्रमासाठी शाळेच्या सांस्कृतिक प्रमुख शुभांगी भोसले यांच्या संकल्पनेतून आणि ज्येष्ठ शिक्षक मिताली बोकील, देविदास बगाड, रवींद्र परदेशी यांचे मार्गदर्शन व सहकार्यातून हा कार्यक्रम यशस्वी झाला. सावित्रीमाईंच्या त्यागाची जाणीव ठेवून या कार्यक्रमात शालेय विद्यार्थिनी मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाल्या होत्या. प्रतिमा पूजनाने कार्यक्रमाची सुरुवात करून सावित्रीमाईंच्या कार्याचा परिचय सुंदर ओवी गाऊन विद्यार्थींनी करून दिला. मी सावित्री बोलतेय यातून मनोगत व्यक्त केले.
