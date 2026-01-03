कल्याण-डोंबिवलीत १०२ जागांवर थेट लढत
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ३ : कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणूक प्रक्रियेला चांगलाच वेग आला असून उमेदवारी अर्जांपासून ते माघारीपर्यंतच्या टप्प्यानंतर आता अंतिम निवडणूक चित्र स्पष्ट झाले आहे. महापालिकेच्या एकूण १२२ जागांपैकी २० जागांवर उमेदवार बिनविरोध निवडून आले असून आता १०२ जागांसाठी थेट मतदान होणार आहे. महापालिका निवडणुकीसाठी एकूण ८४६ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले होते. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी केलेल्या छाननीत ५८ अर्ज विविध कारणांमुळे बाद ठरवण्यात आले. त्यानंतर ६९५ उमेदवारी अर्ज वैध घोषित केले.
छाननीनंतर माघारीच्या कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर राजकीय हालचाली पाहायला मिळाल्या. या टप्प्यात तब्बल २०५ उमेदवारांनी निवडणुकीच्या रिंगणातून माघार घेतली. त्यामुळे आता प्रत्यक्ष निवडणुकीसाठी मैदानात एकूण ४९० उमेदवार उरले आहेत. महापालिकेच्या एकूण १२२ जागांपैकी २० जागांवर उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. या बिनविरोध निवडींमुळे अनेक प्रभागांतील राजकीय समीकरणांवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. उर्वरित १०२ जागांसाठीच आता थेट मतदान होणार असून या जागांवर प्रमुख राजकीय पक्षांसह अपक्ष उमेदवारांमध्ये चुरशीची लढत होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे येत्या काळात प्रचाराची रणधुमाळी अधिक तीव्र होण्याचे संकेत आहेत.
