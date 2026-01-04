सुभाष टेकडीवर महायुतीचा अनोखा प्रयोग

उल्हासनगर, ता. ४ (बातमीदार) : आंबेडकरी चळवळीचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या सुभाष टेकडी परिसरात महायुतीचे चार उमेदवार वेगवेगळ्या पक्षांचे आहेत. असे असतानाही एकाच निवडणूक चिन्हावर प्रा. जोगेंद्र कवाडे यांच्या पिपल्स रिपब्लिकन पार्टी (पीआरपी)च्या ‘नगारा’ चिन्हावर निवडणूक लढवत आहेत. हा अनोखा निर्णय शहराच्या राजकीय वर्तुळात विशेष चर्चेचा विषय ठरला आहे.
हा संपूर्ण प्रयोग पॅनल क्रमांक १८ मध्ये पाहायला मिळत आहे. उल्हासनगर शहरात शिवसेना, ओमी कलानी यांची टीओके, जीवन इदनानी यांचा साई पक्ष, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांचा गट, प्रा. जोगेंद्र कवाडे यांची पीआरपी; तसेच आनंदराज आंबेडकर यांची रिपब्लिकन सेना अशी व्यापक महायुती तयार झाली आहे. या महायुतीअंतर्गत उपमुख्यमंत्री व शिवसेनेचे मुख्य नेते एकनाथ शिंदे यांनी पीआरपीला चार जागा सोडल्या आहेत. पीआरपीचे उल्हासनगरातील प्रमुख नेते माजी नगरसेवक प्रमोद टाले आहेत.
पॅनल क्रमांक १८ मधील चारही उमेदवार वेगवेगळ्या पक्षांचे असल्यामुळे मतदारांमध्ये गोंधळ टाळण्यासाठी आणि एकसंघ संदेश देण्यासाठी एकाच चिन्हावर निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वरिष्ठ पातळीवरून या निर्णयाला संमती मिळाल्यानंतर चारही उमेदवार ‘नगारा’ या एकाच निवडणूक चिन्हावर रिंगणात उतरले आहेत.
या पॅनलमध्ये आठवले गटाकडून अनुसूचित जाती प्रवर्गातून लता शांताराम निकम, पीआरपीकडून माजी नगरसेवक प्रमोद टाले यांची कन्या व नाट्य अभिनेत्री अक्षता प्रमोद टाले (ओबीसी), टीओकेकडून सर्वसाधारण प्रवर्गात ॲड. जय गायकवाड; तसेच पीआरपीकडून सर्वसाधारण प्रवर्गात प्रमोद टाले यांचा समावेश आहे. यामध्ये लता निकम आणि प्रमोद टाले हे माजी नगरसेवक असून, ॲड. जय गायकवाड व अक्षता टाले हे प्रथमच निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. एकाच चिन्हावरून चार वेगवेगळ्या पक्षांचे उमेदवार निवडणूक लढवत असल्याने हा प्रयोग महायुतीच्या एकजुटीचे प्रतीक मानला जात आहे. त्याचा मतदारांवर काय परिणाम होतो, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.
