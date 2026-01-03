धुक्याचा लोकल सेवांवर परिणाम
दाट धुक्याने लोकल विस्कळित
उत्तरेकडील मेल-एक्स्प्रेस उशिराने
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ : उत्तर भारतातील दाट धुक्याचा फटका थेट मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वेसेवेला बसत आहे. लांब पल्ल्याच्या मेल-एक्स्प्रेस गाड्या विलंबाने धावत असल्याने मध्य रेल्वेवरील लोकल वाहतूक विस्कळित होत आहे. गेल्या काही दिवसांत दररोज सरासरी ४२ पेक्षा अधिक एक्स्प्रेस गाड्या उशिरा मुंबईकडे येत असून, काही गाड्या तर तब्बल पाच तासांपर्यंत विलंबाने पोहोचत आहेत. त्याचा परिणाम येथील लोकल सेवांवर होत आहे.
उत्तर भारतातील अनेक भागांत तापमानात मोठी घसरण झाली असून, पहाटेच्या वेळेत दाट धुके निर्माण होत आहे. धुक्यामुळे हवेतील दृश्यमानता कमी झाल्याने सुरक्षिततेच्या कारणास्तव रेल्वे प्रशासनाकडून लोको पायलटला गाड्या धीम्या गतीने चालविण्याच्या सूचना दिल्या जात आहेत. परिणामी एक्स्प्रेस गाड्या आपल्या निर्धारित वेळेपेक्षा उशिराने धावत आहेत. त्यातच उत्तरेकडून येणाऱ्या गाड्या मुंबईत सकाळच्या सत्रात दाखल होत असल्याने त्याचा थेट परिणाम लोकल सेवांवर होत आहे. कर्जत, कसारा ते कल्याण तसेच कुर्ला ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसदरम्यान मेल-एक्स्प्रेससाठी स्वतंत्र मार्गिका नसल्याने लोकल आणि एक्स्प्रेस या एकाच मार्गावरून चालविल्या जातात. त्यामुळे उशिराने येणाऱ्या एक्स्प्रेस गाड्या पुढे सोडण्यासाठी अनेकदा लोकल सेवांना थांबा दिला जात आहे. परिणामी लोकलचे वेळापत्रक कोलमडत असून, प्रवाशांची गैरसोय वाढत आहे.
कल्याण-ठाणे मार्गावर ताण
लांब पल्ल्याच्या मेल, एक्स्प्रेस गाड्यांना कल्याण ते ठाणेदरम्यान वारंवार ट्रॅक बदल करावे लागत आहेत. या आठवड्यात मडगाव एक्स्प्रेस तब्बल सहा तास उशिराने मुंबईत पोहोचली. या विलंबाचा थेट परिणाम लोकल फेऱ्यांवर झाला. मध्य रेल्वेच्या मार्गावर दररोज देशाच्या विविध भागांतून येणाऱ्या ४० हून अधिक एक्स्प्रेस गाड्यांच्या विलंबाचा फटका किमान १४ लोकल फेऱ्यांना बसत आहे.
धुक्यामुळे वेगमर्यादा लागू
महाराष्ट्रासह गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाना, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि बिहार या राज्यांत थंडीचा कडाका वाढला आहे. दाट धुक्यामुळे दृश्यमानता कमी झाल्याने सिग्नल आणि रूळ स्पष्ट दिसत नाहीत. त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाने मेल-एक्स्प्रेस तसेच लोकल गाड्यांसाठी वेगमर्यादा लागू केल्या आहेत. त्यामुळे लांब पल्ल्याच्या गाड्यांचा विलंब वाढत असून, त्याचा परिणाम मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वे सेवांवर अधिक तीव्रतेने जाणवत आहे.
