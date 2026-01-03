राज्य महिला आयोग अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांची मोरोशी आश्रम शाळेला भेट
कोमल भला आत्महत्येप्रकरणी दोषींवर कठोर कारवाई
रूपाली चाकणकर यांची मोरोशी आश्रमशाळेला भेट
मुरबाड, ता. ३ (वार्ताहर) : मोरोशी येथील शासकीय आश्रमशाळेत कोमल भला या विद्यार्थिनीने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना घडली होती. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी शुक्रवारी (ता. २) या आश्रमशाळेस भेट दिली.
कोमल भला हिच्या आत्महत्येप्रकरणी प्राथमिक चौकशीनंतर शाळेचे मुख्याध्यापक प्रल्हाद भोई व महिला अधीक्षिका जयश्री वाघाडे यांना निलंबित करण्यात आले असून त्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. पीडित विद्यार्थिनीच्या वडिलांची भेट घेऊन रूपाली चाकणकर यांनी या प्रकरणाची सखोल व निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.
चाकणकर म्हणाल्या, की आतापर्यंत संबंधित मुख्याध्यापक व महिला अधीक्षिकेला निलंबित करण्यात आले असून तपास पूर्ण होईपर्यंत जो कोणी दोषी आढळेल, त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. या प्रकरणाकडे महिला आयोग गांभीर्याने लक्ष ठेवून आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या भेटीदरम्यान रूपाली चाकणकर यांच्यासह आयोगाचे प्रशासकीय तपास अधिकारी व त्यांचे पथक, पेण प्रकल्प अधिकारी गलांडे, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे कोकण महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष रवींद्र मराडे, शहापूर प्रकल्प अधिकारी कालपांडे, भोरांडे ग्रामपंचायतीचे सरपंच वैभव सरोगदे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य अनिल घरत, नंदा उघडा, गोविंद भला, योगेश गांगड, वामन खाकर, दीपक कोकणे यांच्यासह मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ उपस्थित होते.
