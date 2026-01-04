नवी मुंबईत प्रचाराला चांगलीच रंगत
तुर्भे, ता. ४ (बातमीदार) : नवी मुंबईतील निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रचाराला जोरदार रंग चढू लागला आहे. प्रत्येक प्रभागात उमेदवार, कार्यकर्ते आणि समर्थक मैदानात उतरल्याने संपूर्ण शहरात राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. सकाळपासून रात्री उशिरापर्यंत सभा, बैठका, पदयात्रा, घराघरांत भेटीगाठी अशा माध्यमातून मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा चढाओढीचा प्रयत्न सुरू आहे.
प्रमुख पक्षांसह अपक्ष उमेदवारांनीही प्रचारात आघाडी घेतली असून घोषणाबाजी, फलक, फ्लेक्स, वाहन रॅली यामुळे शहरातील चौकाचौकांत निवडणुकीचे चित्र ठळकपणे दिसू लागले आहे. समाज माध्यमांवरही प्रचाराचा भडिमार सुरू असून व्हिडिओ, पोस्ट आणि थेट संवादातून मतदारांना आकर्षित करण्यावर भर दिला जात आहे.
प्रचारात स्थानिक प्रश्न, विकासकामे, पाणी-वाहतूक, स्वच्छता, पुनर्वसन, महागाई आणि रोजगार हे मुद्दे केंद्रस्थानी आले आहेत. एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करताना उमेदवारांनी भाषणांची धार वाढवली असून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. काही ठिकाणी समर्थकांमध्ये शाब्दिक चकमकीही पाहायला मिळत आहेत.
दरम्यान, महिला व तरुणांचा प्रचारात मोठ्या प्रमाणावर सहभाग दिसून येत असून प्रचारासाठी रोजगाराच्या संधीही निर्माण झाल्या आहेत. मतदारांमध्येही उत्सुकता वाढली असून ‘या वेळी कोण बाजी मारणार?’ याबाबत शहरात जोरदार चर्चा रंगू लागली आहे. नवी मुंबईत प्रचाराला कडाडून रंगत आली असून पुढील काही दिवसांत प्रचाराचा आवाज आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
