नवी मुंबईत 499 पैकी 83 अपक्ष उमेदवार रिंगणात
८३ अपक्ष रिंगणात
नवी मुंबईत लक्षणीय संख्या
वाशी, ता. ३ (बातमीदार) ः नवी मुंबई महापालिकेच्या विविध प्रभागांत ४९९ उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. त्यापैकी ८३ अपक्ष आहेत. या अपक्ष उमेदवारांना आयोगाकडून निवडणूक चिन्हांचे आज शनिवारी (ता. ३) वाटप करण्यात आले आहे.
अपक्ष उमेदवारांना रिक्षा, शिट्टी, कुकर, गॅस सिलिंडर, सीसीटीव्ही कॅमेरा यांसह विविध चिन्हांचे वाटप करण्यात आले आहे. मतदारांना सहज ओळखता येतील, अशी ही चिन्हे मिळाल्याने अपक्ष उमेदवारांनी प्रचाराला वेग दिला आहे. चिन्हांच्या माध्यमातून मतदारांपर्यंत पोहोचण्यावर भर दिला जात आहे.
संख्या वाढली
यंदाच्या निवडणुकीत महायुती व महाविकास आघाडीतील तूटफूट, पक्षांतर्गत नाराजी, तसेच तिकीटवाटपावरून निर्माण झालेल्या असंतोषामुळे अपक्ष उमेदवारांची संख्या वाढली आहे. अनेक इच्छुकांनी पक्षाने उमेदवारी नाकारल्याने बंडखोरी करत अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
स्थानिक पातळीवर प्रभावी
एकूण ९५६ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले होते. त्यापैकी २६९ उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतले. तर उर्वरित ४९९ उमेदवार निवडणूक रिंगणात कायम आहेत. यामध्ये भाजप, शिवसेना (शिंदे गट), शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट), मनसे, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट), काँग्रेस तसेच इतर पक्षांचे उमेदवार आणि ८३ अपक्ष उमेदवारांचा समावेश आहे. काही प्रभागांमध्ये अपक्ष उमेदवार स्थानिक पातळीवर प्रभावी ठरत आहे. ते प्रमुख पक्षांच्या उमेदवारांसाठी अडथळा ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. स्थानिक प्रश्न, वैयक्तिक जनसंपर्क, नागरिकांशी थेट संवाद आणि नाराज कार्यकर्त्यांचे पाठबळ यावर अपक्ष उमेदवार आपली रणनीती आखत असल्याचे दिसून येत आहे.
