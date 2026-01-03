अपक्ष उमेदवारांच्या गमतीदार चिन्हांनी वेधले नागरिकांचे लक्ष
अपक्ष उमेदवारांच्या गमतीदार चिन्हांनी वेधले नागरिकांचे लक्ष
पनवेल, ता. ३ (बातमीदार) : पनवेल महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आज निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत उमेदवारांना अधिकृत निवडणूक चिन्हांचे वाटप करण्यात आले. या प्रक्रियेमुळे पनवेलमधील निवडणूक रणधुमाळीला औपचारिक सुरुवात झाली असून, आता प्रचाराचा जोर वाढणार आहे. विविध राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्षांच्या उमेदवारांना त्यांच्या पक्षांची अधिकृत चिन्हे प्रदान करण्यात आली आहेत. कमळ, धनुष्यबाण, हाताचा पंजा, मशाल, शिट्टी, रेल्वे इंजिन, तुतारी वाजवणारा माणूस, झाडू, गॅस सिलेंडर, पतंग अशी चिन्हे मतदारांसमोर स्पष्ट झाली आहेत. दरम्यान, अपक्ष उमेदवारांच्या गमतीदार आणि वेगळ्या चिन्हांनी मात्र नागरिकांचे विशेष लक्ष वेधून घेतले आहे. रिक्षा, फुटबॉल, कपबशी, किटली, ढोबळी मिरची, स्कूल बॅग, ट्रॅक्टर, छताचा पंखा, सफरचंद, छत्री, टेबल, नारळ, ट्रक, टॉर्च, एअर कंडिशनर, बुद्धिबळ यांसारखी वैशिष्ट्यपूर्ण चिन्हे अपक्ष उमेदवारांना देण्यात आली आहेत. ही चिन्हे पाहून शहरात निवडणुकीबाबत चर्चा रंगू लागल्या आहेत. अपक्ष उमेदवारांना प्रचारासाठी तुलनेने कमी कालावधी मिळणार असल्याने चिन्हे मतदारांपर्यंत पोहोचवणे हे त्यांच्यासमोर मोठे आव्हान ठरणार आहे. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी सर्व उमेदवारांना आचारसंहितेचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना दिल्या असून शांततापूर्ण आणि पारदर्शक निवडणूक पार पाडण्याचे आवाहन केले आहे. चिन्ह वाटप पूर्ण झाल्याने आता पनवेल महापालिका निवडणुकीतील प्रचाराला वेग येणार असून, कोण बाजी मारणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
