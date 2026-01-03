काँग्रेस आणि शिवसेनेची छुपी युती
काँग्रेस आणि शिवसेनेची छुपी युती
भाजप आमदार मेहता यांचा आरोप
भाईंदर, ता. ३ (बातमीदार) : मिरा भाईंदर महापालिकेसाठी काँग्रेस व शिवसेना शिंदे गटाची छुपी युती झाली असल्याचा आरोप भाजपचे आमदार नरेंद्र मेहता यांनी केला आहे. शिवसेनेचे काही उमेदवार सुरक्षित करण्यासाठी काँग्रेसने आपले अधिकृत उमेदवार मागे घेतले. एखाद्या राजकीय पक्षाने एबी फॉर्म दिलेले अधिकृत उमेदवार मागे घेण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचेही मेहता यांनी सांगितले. काँग्रेसने मात्र हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.
उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या दिवशी झीनत कुरेशी व दीपक बागरी या काँग्रेसच्या दोन अधिकृत उमेदवारांनी निवडणुकीतून माघार घेतली. त्याचप्रमाणे अन्य काही प्रभागांतही काँग्रेसच्या उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतले आहेत. भाईंदर पश्चिम येथील प्रभाग ८ मध्ये काँग्रेसने चार जागांपैकी दोनच जागांवर उमेदवार दिले आणि शिवसेनेनेदेखील या प्रभागात दोनच उमेदवार दिले आहेत. यासाठी काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षाने आपला अधिकृत उमेदवार मागे घेतला.
घाबरत नाही
भाईंदर पूर्व भागातही काँग्रेसने आपली एकमेव उमेदवारी मागे घेतली. तर शिवसेनेनेदेखील काँग्रेसचा प्रभाव असलेल्या मिरा रोडच्या प्रभागात उमेदवारच दिलेले नाहीत. यावरून दोघांमध्ये अघोषित युती झाली असल्याचे स्पष्ट झाल्याचा आरोप मेहता यांनी केला. मात्र या छुप्या युतीला भाजप घाबरत नाही. मिरा भाईंदरमध्ये भाजपला जनाधार आहे. त्याच जोरावर भाजप ७० हून अधिक जागा जिंकेल, असा दावा नरेंद्र मेहता यांनी केला आहे.
आरोप हास्यास्पद
काँग्रेसने मात्र हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. मविआमधील घटक पक्षांच्या बैठकीत काँग्रेसचा प्रभाव असलेल्या ४० ते ४५ जागा मागितल्या होत्या, मात्र जागावाटपावर एकमत झाले नाही. त्यामुळे ज्या जागा काँग्रेसने मागितल्या होत्या. त्याच जागा काँग्रेसने कायम ठेवल्या आणि उर्वरित जागांवरील उमेदवार मागे घेतले, असा खुलासा काँग्रेसचे प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुझफ्फर हुसेन यांनी केला. निवडणुकीत शिवसेना शिंदे गट भाजपसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. त्यामुळेच भाजप असे हास्यास्पद आरोप करीत आहे, असा टोलाही मुझफ्फर हुसेन यांनी लगावला. या आरोप-प्रत्यारोपांवरून भाजप व शिवसेनेतील स्थानिक पातळीवरील दरी आणखी रुंदावत आणल्याचे दिसून येत आहे.
