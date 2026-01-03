पनवेलमध्ये दोन वेगवेगळ्या अपघातात दोन दुचाकीस्वारांचा मृत्यू
दोन वेगवेगळ्या अपघातांत दोघांचा मृत्यू
पनवेल, ता. ३ (वार्ताहर) : शहरात शुक्रवारी सकाळी दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी झालेल्या अपघातांत दोन दुचाकीस्वारांचा मृत्यू झाला. हे अपघात न्हावाशेवा-पनवेल मार्गावर आणि टेंभोडे गावाजवळ झाले. यात एकाचा मृत्यू रस्ता दुभाजकावर धडकून झाला, तर दुसऱ्याचा मृत्यू डम्परने दिलेल्या धडकेमुळे झाला.
न्हावाशेवा-पुणे मार्गावरील करंजाडे येथील पुलावर शुक्रवारी सकाळी पहिला अपघात घडला. वसईतील जूचंद्र नायगाव येथे राहणारा गणेश चंद्रकांत खेताल (वय ३१) हा वसई येथून दुचाकीवरून पुण्याच्या दिशेने जात होता. करंजाडे पुलावर दुचाकीवरील त्याचे नियंत्रण सुटले. तो रस्ता दुभाजकावर धडकल्याने गंभीर जखमी झाला. पोलिसांनी त्याला रुग्णालयात दाखल केले. मात्र दाखल करण्यापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी घोषित केले.
दुसऱ्या अपघातात निखिल प्रकाश गोताळे (वय २१) याचा मृत्यू झाला. निखिल हा खांदा कॉलनी येथील सीकेटी महाविद्यालयात शिक्षण घेत होता. निखिल कॉलेजमधून सुटल्यानंतर दुचाकीवरून जात असताना टेंभोडे गावाजवळ समोरून भरधाव येणाऱ्या डम्परने त्याला धडक दिली. यात निखिल गंभीर जखमी झाला. त्याला एमजीएम रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, मात्र त्यापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला होता. खांदेश्वर पोलिसांनी या अपघाताला जबाबदार असलेला डम्परचालक गौतम संभाजी शिंदे (वय ४०) याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करून त्याला ताब्यात घेतले आहे.
