शहर विकासाचा नवा अध्याय लिहिण्याची संधी - प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण
शहर विकास हेच ध्येय
रवींद्र चव्हाण यांचे आश्वासन
वाशी, ता. ३ (बातमीदार) ः नवी मुंबई महापालिका निवडणूक ही शहराच्या विकासाचा नवा अध्याय लिहिण्याची संधी आहे. गणेश नाईक यांच्या नेतृत्वात निवडणूक लढली जात आहे. लोकहित, पारदर्शक प्रशासन आणि सर्वसमावेशक विकास हेच आपले ध्येय असल्याचे भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी सांगितले.
कार्यकर्ता मेळाव्यासाठी ते आले होते. या वेळी वनमंत्री गणेश नाईक, नवी मुंबई भाजप जिल्हाध्यक्ष राजेश पाटील, निवडणूक प्रमुख तथा माजी खासदार संजीव नाईक, माजी आमदार संदीप नाईक, माजी महापौर सागर नाईक आदी उपस्थित होते. नवी मुंबईतील उमेदवारांच्या प्रचाराचा शुभारंभ चव्हाण यांनी केला.
पक्षप्रवेश
शिवसेनेच्या शिंदे गटाच्या माजी नगरसेविका ऋचा रामचंद्र पाटील, शिवसेना बेलापूर संघटक रामचंद्र पाटील यांच्यासह विविध पक्षातील पदाधिकाऱ्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. शिवसेनेचे बेलापूर विधानसभा उत्तर भारतीय संघटक कमलेश वर्मा यांनीही भाजपचा झेंडा हातात घेतला आहे.
भाजपला पाठिंबा
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गटाचे नवी मुंबईतील ज्येष्ठ नेते सिद्राम ओव्हाळ आणि पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीचे नेते महेश खरे यांनी भाजपला पाठिंबा जाहीर केला. या दोन्ही पक्षांचे कार्यकर्ते भाजपच्या सर्व उमेदवारांना विजयी करण्यासाठी प्रत्यक्षात प्रचारात उतरून परिश्रम घेणार आहेत.
