मुंब्य्रात गोळीबारप्रकरणी एकाला अटक
ठाणे, ता. 3 : पत्नीच्या खुनाच्या गुन्ह्यात कारागृहात असताना, लाखो रुपये खर्चून बहिणीने भावाला जामिनावर सोडवले. त्याच भावाने पैसे मागणाऱ्या बहिणीवर गोळीबार केला. त्यानंतर मुंब्रा परिसरात दडून बसलेल्या शिवदयाळ विश्वकर्मा (वय ४५) याला शनिवारी वालीव पोलिसांनी अटक केली. याचदरम्यान ज्या घरात लपून बसला होता. त्याच्या घरात जिवंत हॅण्ड ग्रेनेड आणि गावठी रिव्हॉल्व्हरही पोलिसांनी हस्तगत केले आहे.
पत्नीच्या खूनप्रकरणी २०१८ मध्ये शिवदयाळ हा तुरुंगात होता. कारागृहातील भेटीत त्याने बहीण पुष्पा अशोक विश्वकर्मा (वय ४२) हिला जामिनासाठी दीड ते दोन लाख खर्च करण्यास सांगितले. सुटल्यावर पैसे देण्याच्या आश्वासनावर पुष्पाने खर्च केला. मात्र पैसे मागितल्यावर आज (ता.३) पहाटे त्याने खिडकीतून वाद घालत गोळी झाडली. पुष्पाने खिडकी बंद केल्याने जीव वाचला. पण गोळी संगणकाला लागली. याप्रकरणी वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक दिलीप घुगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक गोरखनाथ जैध आणि सहायक पोलिस निरीक्षक विश्वासराव बाबर यांच्या पथकाने आरोपीसह जिवंत हॅण्ड ग्रेनेड, गावठी रिव्हॉल्व्हर जप्त केले.
