दापचरी जकात नाक्यावर कसरत
दापचरी नाक्यावर कसरत
कलाकुसरीच्या दुकानांमुळे अपघातांचा धोका
कासा, ता. ४ (बातमीदार) ः मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील गुजरातहून मुंबईकडे जाणाऱ्या मार्गिकेवर महिनाभरापूर्वी नियंत्रण सुटलेल्या एका कंटेनरला अपघात झाला होता. या घटनेमुळे येथील कलाकुसरीच्या वस्तू विक्रीची दुकाने अपघाताला निमित्त ठरण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
दापचरी जकात नाक्यावर गुजरातहून येणाऱ्या वाहनांची तपासणी केली जाते. मुंबईकडे जाणारी लहान प्रवासी वाहने सरळ मार्गाने जातात. या ठिकाणी गुजरात, राजस्थानमधील चिनी मातीच्या विविध कलाकुसरीच्या वस्तूंची दुकाने असल्याने अनेक प्रवासी वाहने अचानक थांबतात. काही वाहनचालक दुकानांकडे पाहताना पुढील वाहनांवर धडक देत असल्याचे चित्र वारंवार दिसून येत आहे. अपघात टाळण्यासाठी पोलिसांनी सिमेंटचे अडथळे ठेवले असून वाहनांचा वेग कमी होतो; मात्र रस्त्यालगत असलेल्या दुकानांकडे प्रवाशांचे लक्ष गेल्याने वाहतूक विस्कळित होत आहे.
-------------------------------
दापचरी जकात नाक्यावरून प्रवासी वाहने मोठ्या संख्येने जातात. येथील दुकानांमुळे वाहतूक कोंडी तसेच अपघातांचा धोका वाढला आहे.
- विपुल राऊत, तालुकाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट), डहाणू
