मुंबई
रजनीकांत श्रॉफ यांचे अभिष्टचिंतन
वाणगाव (बातमीदार): अभिष्टचिंतन सोहळा समिती, दी चिंचणी-तारापूर एज्युकेशन सोसायटी, चिंचणी यांच्या संयुक्त विद्यमाने सोसायटीचे चेअरमन शिक्षणमहर्षी रजनीकांत श्रॉफ यांच्या नव्वदीपूर्तीनिमित्त अभिष्टचिंतनाचा सोहळा मोठ्या उत्साहात पार पडला. या कार्यक्रमास पालघर जिल्हाधिकारी डॉ. इंदूराणी जाखड प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होत्या. तर संस्थेचे अध्यक्ष अजित कापडिया कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. यावेळी रजनीकांत श्रॉफ, त्यांच्या पत्नी, संस्थेच्या सदस्या डॉ. रमिलाबेन श्रॉफ यांच्या जीवनकार्यावर आधारित गौरवग्रंथाचे प्रकाशन करण्यात आले.