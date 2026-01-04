सुखकर प्रवासाची प्रवाशांना हमी
पालघर आगारात एसटी महामंडळाचे सुरक्षा अभियान
मनोर, ता.४(बातमीदार)ः महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) पालघर आगारातर्फे ‘सुरक्षितता अभियान २०२६’ चे उद्घाटन करण्यात आले. प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुरक्षित, सुखकर, अपघातमुक्त करण्याच्या उद्देशाने सुरक्षितता अभियान राबवण्यात येत आहे.
सुरक्षितता अभियानाचे उद्घाटन विभाग नियंत्रक कैलास पाटील, पालघर पोलिस निरीक्षक भूषण पवार आणि वैद्यकीय अधिकारी सचिन नवले यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडले. एसटी ही सर्वसामान्यांची वाहिनी असल्यामुळे प्रवाशांना सुरक्षित सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी चालकांनी वाहतूक नियमांचे नियमांचे तंतोतंत पालन करावे आणि तांत्रिक कर्मचाऱ्यांनी गाड्यांच्या देखभालीकडे विशेष लक्ष देण्याचे आवाहन विभाग नियंत्रक कैलास पाटील यांनी केले. पोलिस निरीक्षक भूषण पवार यांनी रस्ते सुरक्षा आणि वाहतुकीच्या नियमांबाबत मार्गदर्शन केले, तर डॉ. सचिन नवले यांनी कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याचे महत्त्व विषद केले. कार्यक्रमाला विभागीय वाहतूक अधिकारी रोहिणी ठाकरे, उप-यंत्र अभियंता महादेव शिरसाठ,पालघर आगार प्रमुख सुजित घोरपडे, सहाय्यक वाहतूक अधीक्षक प्रशांत सटानेकर आणि भरत वाघमोडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
जनजागृतीवर भर
विभागीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांसह पालघर आगारातील चालक, वाहक आणि यांत्रिक विभागाचे कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. अभियानांतर्गत कर्मचाऱ्यांसाठी आरोग्य तपासणी, कार्यशाळा आणि सुरक्षा नियमांची जनजागृती असे विविध उपक्रम राबवले जाणार आहेत.
