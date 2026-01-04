पान ३ पट्टा
कासा पोलिसांशी विद्यार्थ्यांचा संवाद
कासा (बातमीदार)ः पोलिस ठाण्याचा प्रत्यक्ष कारभार, रोजचे कामकाज, कायदेशीर प्रक्रिया विद्यार्थ्यांना समजाव्यात तसेच पोलिसांविषयी मनात असलेली भीती दूर व्हावी, या उद्देशाने वाघाडी हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी कासा पोलिस ठाण्याला शैक्षणिक भेट दिली. या भेटीत शिक्षकांसह ८० विद्यार्थी-विद्यार्थिनी सहभागी झाले होते. या उपक्रमादरम्यान पोलिस ठाण्यात नेमके काय काम चालते, तक्रारी कशा प्रकारे घेतल्या जातात, गुन्ह्यांची नोंद कशी केली जाते, पोलिसांचे दैनंदिन कर्तव्य काय असते, याची सविस्तर माहिती देण्यात आली. विविध गुन्हेगारी कलमे, त्यांचे स्वरूप व कायदेशीर परिणाम याबाबतही विद्यार्थ्यांना समजावून सांगण्यात आले. तर कासा पोलिस ठाण्याचे अधिकारी अमर पाटील यांनी विद्यार्थ्यांना ‘गुड टच-बॅड टच’, छेडछाड किंवा जबरदस्ती करणाऱ्यांवर होणारी कायदेशीर कारवाई, आपत्कालीन परिस्थितीत कसा संपर्क साधावा, याची माहिती दिली.
------------------------------------
राष्ट्रीय सेवा योजनेचे शिबिर
मनोर (बातमीदार)ः सोनोपंत दांडेकर महाविद्यालयाचे राष्ट्रीय सेवा योजनेचे विशेष सात दिवसीय निवासी शिबिर तांदूळवाडी-उचावली येथील नाईक फाउंडेशन येथे पार पडले. महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांमध्ये स्वयंविकास, समाजसेवा आणि सामाजिक जागरूकता निर्माण करण्याचा हेतू आहे. यावेळी शिबिरामधून स्वच्छता अभियान, योगसत्र, अवयवदानाविषयी असलेले गैरसमज दूर केले. तसेच माजी कार्यक्रम अधिकारी सचिन उराडे यांनी राष्ट्रीय सेवा योजनेची उद्दिष्टे, नेतृत्व गुण, संवाद कौशल्य, स्पर्धा परीक्षा व नीती आयोगावर मार्गदर्शन केले. त्यानंतर नागरी संरक्षण दलाचे नीलेश वझे यांचे आपत्ती व्यवस्थापन विषयावर व्याख्यान झाले. नैसर्गिक व मानवनिर्मित आपत्तींना तोंड देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांची माहिती दिली. सकाळच्या सत्रात वसईच्या गोन्सालो गार्सिया महाविद्यालयाचे प्रा. जगदीश संसारे यांनी पथनाट्य सादरीकरण याविषयावर मार्गदर्शन केले.
----------------------------------
नावझेतील महिलांना सक्षमीकरणाचे धडे
मनोर (बातमीदार)ः मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान व माझी वसुंधरा अभियान ६.० अंतर्गत माविम स्थापित संपदा लोकसंचालित साधन केंद्र, पालघर व सक्षम महिला उद्योजकता कार्यक्रम यांच्या संयुक्त विद्यमाने ग्रामपंचायत नावझे येथे तीन दिवसाचे महिला बचत गटांसाठी लर्निंग लिंक व्यवसाय प्रशिक्षण देण्यात आले. या शिबिरात गावातील ७२ महिलांनी सहभाग घेतला. महिलांना केवळ प्रशिक्षण, व्यवसाय उभारण्यासाठी आवश्यक आत्मविश्वास, दिशा व संधी देण्यासाठी उपक्रम उपयोगी ठरला. ग्रामीण महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम, स्वावलंबी करणे आणि कुटुंबाच्या प्रगतीत त्यांचा सहभाग वाढवण्याचा कार्यक्रमाचा उद्देश होता. प्रशिक्षणादरम्यान लाभार्थी महिलांना उद्योग आधार कार्ड मोफत देण्यात आले. यामुळे महिलांना शासकीय योजना, कर्जसुविधा व विविध सवलतींचा लाभ घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
