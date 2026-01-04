अपक्षांना एसी, कुलर, जहाज, रिक्षा, कपाट, कोटची लाॅटरी
अपक्षांना एसी, कूलर, जहाज, रिक्षा, कपाट, कोटची लाॅटरी
निवडणूक विभागाकडून चिन्हे जारी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : मुंबई महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी जोरात सुरू असून, अपक्ष उमेदवारांना एसी, कूलर, जहाज, रिक्षा, कपाट, कोट, काचेचा पेला, गॅस सिलिंडर, किटली, छत्री, सीसीटीव्ही कॅमेरा, सिंह अशा वेगवेगळ्या निवडणूक चिन्हांची लाॅटरी लागली आहे. ही निवडणूक चिन्हे निशाणी म्हणून निवडणूक विभागाने जारी दिली असून, त्याच आधारे अपक्ष निवडणुकीत आपले नशीब अजमावणार आहेत. त्यामुळे मदतराराजा प्रमुख राजकीय पक्षांच्या चिन्हाला की अपक्षांच्या चिन्हाला आपली पसंती देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी १५ जानेवारीला मतदान होणार आहे. त्यानुसार नोंदणीकृत राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांबरोबरच अनेक अपक्ष उमेदवार आपले नशीब अजमावत आहेत. त्यामुळे विभागाने अपक्षांबरोबरच अधिकृत निवडणूक चिन्ह नसलेल्या पक्षांच्या उमेदवारांसाठी काय पण म्हणत एसी, कूलर, जहाज, रिक्षा, कपाट, कोट, काचेचा पेला, गॅस सिलिंडर, किटली, छत्री, सीसीटीव्ही कॅमेरा, सिंह अशी १६० हून निवडणूक मुक्त चिन्ह जारी केली होती.
अर्ज भरल्यानंतर संबंधित उमेदवारांनी तीन चिन्हे निवडणे अपेक्षित होते. त्यापैकी निवडणूक विभागाकडून उपलब्धतेनुसार एक चिन्हे दिले जाते. त्यानुसार चिन्हे जाहीर केली आहेत. त्यामध्ये दैनंदिन वापराच्या आणि सर्वसामान्य नागरिकांना परिचित असलेल्या चिन्हांचा समावेश आहे. दरम्यान, संबंधित उमेदवार आता मतदारांपर्यंत आपले चिन्ह पोहोचवण्यासाठी कसा खुबीने प्रचार करणार, कोणत्या युक्त्या वापरणार हे प्रचारात दिसणार आहे.
रिक्षा, गॅस सिलिंडर, कपबशी, नारळ, बॅटला मोठी मागणी
ज्या पक्षांना अधिकृत निवडणूक चिन्ह नाही किंवा अपक्षांना उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर आयोगाने जारी केलेल्या मुक्त चिन्हांमधून तीन चिन्हे निवडावी लागतात. त्यामध्ये पहिल्या पसंतीचे चिन्ह म्हणून उमेदवारांकडून रिक्षा, गॅस सिलिंडर, कपबशी, रिक्षा, नारळ, बॅट या दैनंदिन वापरातील चिन्हांसाठी मोठी पसंती दिली होती. अनेक ठिकाणी एकापेक्षा जास्त उमेदवारांनी एकाच चिन्हाला पसंती दिली होती. त्यामध्ये निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी ज्या उमेदवारांनी पहिली मागणी केली आहे. त्याला ते चिन्ह दिले आहे.
या चिन्हांचा बोलबाला
रिक्षा, नगारा, शिवण यंत्र, काचेचा पेला, गॅस सिलिंडर, किटली, कपाट, कोट, बॅट, छत्री, नारळ, सूर्यफुल, सीसीटीव्ही कॅमेरा, ट्रक
