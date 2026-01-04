महामार्गावरील सुरक्षा वाऱ्यावर
महामार्गावरील सुरक्षा वाऱ्यावर
अपघात रोखणारी धक्काशोषक यंत्रणा मोडली
कासा, ता. ४ (बातमीदार) ः मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील अपघात रोखण्यासाठी चारोटीतील घोळ गावाच्या परिसरातील धक्काशोषक यंत्रणा बसवली होती; मात्र भरधाव ट्रकच्या धडकेत धक्काशोषक यंत्रणा मोडली असल्याने महामार्गावरील सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित होता आहे.
मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर घोळ गावाजवळ पुलाच्या कठड्याला कार धडकल्याने प्रसिद्ध उद्योगपती आणि टाटा समूहाचे माजी अध्यक्ष सायरस मिस्त्री यांचा अपघाती मृत्यू झाला होता. या प्रकारानंतर प्रशासनाने अपघात टाळण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने धक्काशोषक यंत्रणा कार्यान्वित केली होती; मात्र अनेक ठिकाणी ही यंत्रणा वाहनांच्या धडकांमुळे तुटल्या आहेत. या यंत्रणेचा लाखो रुपयांचा खर्च झाला असला, तरी अपघात रोखण्यात अपेक्षित यश मिळालेले नाही. त्यामुळे केवळ तात्पुरत्या उपाययोजनांऐवजी भक्कम, शाश्वत उपाययोजनांची गरज व्यक्त होत आहे.
-----------------------------
प्रशिक्षण, जनजागृतीची गरज
- अनेक अपघातस्थळे व ब्लॅक स्पॉटवर सूचना फलक, सिग्नल यंत्रणा, रंगीत पट्टे काढणे, अवैध कट बंद करणे, उड्डाणपुलांवर प्रकाश व्यवस्था व सूचना फलक उभारणे. खड्डे टाळण्यासाठी डांबरीकरणाऐवजी सिमेंट काँक्रीटीकरण करण्यात आले.
- चुकीची उड्डाणपूल रचना, धोकादायक चढ-उतार, अपूर्ण सेवा रस्ते यांची सुधारणा करणे गरजेचे आहे. तसेच चालकांना वाहतूक नियमांचे प्रशिक्षण, जनजागृती मोहीम राबविण्याबरोबर अग्निशमन यंत्रणा उपलब्ध करण्याची गरज आहे.
़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़------------------------------------
सायरस मिस्त्री यांच्या मृत्यूनंतर महामार्गावर काही उपाययोजना केल्या गेल्या; मात्र आजही अनेक पुलांवर खड्डे आहेत. काही ठिकाणी सेवा रस्ते अपूर्ण आहेत. सिमेंट काँक्रीटीकरणाचा रस्ता केल्यानंतर अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे.
- हरभनसिंग नन्नाडे, प्रवक्ता, महाराष्ट्र राज्य चालक-पालक संघ
