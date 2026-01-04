निवडणूक व्यवस्थापनासमोर नवे आव्हान
निवडणूक व्यवस्थापनासमोर नवे आव्हान
केडीएमसीत प्रथमच पॅनेल पद्धत : नऊ ठिकाणी स्ट्राँगरूम
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ३ : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी यंदा प्रथमच पॅनेल पद्धत राबविण्यात येत असून, त्या अनुषंगाने प्रशासनाने निवडणूक प्रक्रियेत महत्त्वाचे बदल केले आहेत. यंदा कल्याण व डोंबिवली परिसरात नऊ ठिकाणी मतमोजणी होणार आहे. मतदानानंतर ईव्हीएम मशीन ठेवण्यासाठी प्रभागनिहाय स्वतंत्र स्ट्राँगरूम उभारण्यात येणार आहेत. त्यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टीने प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. आतापर्यंतच्या निवडणुकांमध्ये मतदानानंतर सर्व ईव्हीएम मशीन एकाच ठिकाणी ठेवण्यात येत होत्या; मात्र यंदा प्रथमच प्रत्येक प्रभागाशी संबंधित ठिकाणीच स्ट्राँगरूम उभारली जाणार असल्याने पोलिस बंदोबस्त आणि देखरेखीचा ताण वाढणार आहे.
केडीएमसीमध्ये एकूण १२२ नगरसेवकांच्या निवडीसाठी ३१ पॅनेलमध्ये निवडणूक होत असून, महापालिकेची १० प्रभाग कार्यालये कार्यरत आहेत. या निवडणुकीसाठी नऊ निवडणूक निर्णय अधिकारी दाखल झाले असून, त्यांच्या माध्यमातून संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडली जात आहे. दरम्यान, केडीएमसी निवडणुकीसाठी लागणाऱ्या ईव्हीएम मशीन तीन दिवसांपूर्वीच दाखल झाल्या असून, त्यांची एफएलसी (फर्स्ट लेव्हल चेकिंग) प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. सध्या या मशीन कल्याणच्या लाल चौकीतील आर्ट गॅलरीमध्ये ठेवण्यात आल्या असून, तेथे विशेष पोलिस बंदोबस्त तैनात केला आहे.
मतमोजणी व स्ट्राँगरूमची व्यवस्था
बिर्लावन्य, शहाड पश्चिम (आर.ओ.-१), मुंबई विद्यापीठ उपकेंद्र, बारावे, कल्याण पश्चिम (आर.ओ.- २/४), केडीएमसी प्रभाग कार्यालय क्रमांक ३ (आर.ओ.-३), साकेत कॉलेज, कल्याण पूर्व (आर.ओ.-५), आय. एस. पाटकर विद्यालय, डोंबिवली पूर्व (आर.ओ.-६), मोठा गाव ठाकुर्ली शाळा क्रमांक २०, डोंबिवली पश्चिम (आर.ओ.- ७), ध. ना. चौधरी विद्यालय, डोंबिवली पूर्व (आर.ओ.- ८) आणि सावित्रीबाई फुले कलामंदिर, डोंबिवली पूर्व (आर.ओ.- ९).
पोलिस प्रशासन सज्ज
मतदानाच्या ४८ तास आधी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी निश्चित केलेल्या मतदान केंद्रांवर या ईव्हीएम मशीन रवाना करण्यात येणार असून, त्या ठिकाणीही कडक पोलिस बंदोबस्त असणार आहे. यासंदर्भात कल्याण ३चे पोलिस उपायुक्त अतुल झेंडे यांनी सांगितले, की निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या मागणीनुसार नऊही स्ट्राँगरूममध्ये दिवस व रात्र अशा दोन शिफ्टमध्ये प्रत्येकी चार कर्मचारी ‘स्ट्राँगरूम गार्ड’ म्हणून नेमले आहेत. तसेच लाल चौकीतील आर्ट गॅलरीमध्ये ठेवण्यात आलेल्या शेकडो ईव्हीएम मशीनच्या सुरक्षेसाठी १० ते १२ पोलिस अधिकारी व कर्मचारी तैनात आहेत. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील प्रमुख चौक व रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणावर नाकाबंदी केली असून, संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया शांततेत व पारदर्शकपणे पार पाडण्यासाठी पोलिस प्रशासन सज्ज असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
