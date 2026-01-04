अर्ज मागे घेण्याची मुदत संपताच लालबागच्या प्रचार बाजारात चैतन्य

अर्ज मागे घेण्याची मुदत संपताच
लालबागच्या प्रचार साहित्य बाजारात चैतन्य
मशाल, मनसे आणि धनुष्यबाणाला सर्वाधिक मागणी; भाजप, काँग्रेसची बाजारात कमी हालचाल
नितीन बिनेकर : सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख शुक्रवारी संपताच लालबागच्या प्रचार साहित्य बाजारात अचानक चैतन्य संचारले आहे. उमेदवारांची अंतिम यादी स्पष्ट झाल्यानंतर रखडलेल्या ऑर्डर एकाचवेळी बाजारात येऊ लागल्याने गेल्या काही दिवसांपासून शांत असलेला लालबाग परिसर पुन्हा गजबजताना दिसत आहे.
महापालिकेच्या निवडणुकीत साधारण एक हजारांहून अधिक उमेदवार रिंगणात असून, आता प्रत्यक्ष प्रचाराला वेग आला आहे. याचा थेट परिणाम प्रचार साहित्याच्या विक्रीवर दिसून येत आहे. व्यापाऱ्यांच्या माहितीनुसार सध्या सर्वाधिक मागणी बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या शिवसेनेच्या ‘मशाल’ या चिन्हाच्या प्रचार साहित्याला आहे. त्याखालोखाल मनसे आणि शिवसेनेच्या ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाच्या साहित्यालाही मोठी मागणी आहे.
‘महालक्ष्मी ट्रेंड्सवाला’चे दिनेश पुरोहित म्हणाले, की अर्ज मागे घेण्याची मुदत संपताच एकदम ऑर्डर वाढल्या आहेत. विशेषतः मनसे आणि मशालची मागणी जास्त आहे. मनसेचा माल तर दुकानात येताच लगेच संपतोय. अनेक प्रभागांमधून आधीच ऑर्डर मिळालेल्या आहेत. त्यामुळे सध्या कामाचा वेग प्रचंड वाढला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पारेख ब्रदर्स, लालबाग येथील योगेश पारेख म्हणाले, की गेल्या आठवडाभरात बाजाराचं चित्र पूर्णपणे बदललं आहे. उमेदवार निश्चित होताच प्रचार जोरात सुरू झाला आहे. झेंडे, टी-शर्ट, बिल्ले यांची मागणी वाढली आहे. भाजप आणि काँग्रेसचं साहित्य बहुतांशी त्यांच्या ऑफिसमधून येत असल्यामुळे आमच्याकडे मनसे, शिवसेना आणि धनुष्यबाणाचीच चौकशी जास्त होत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
श्री राधे राधे ड्रेसवालाचे दिनेश पटेल यांनी सांगितले, की यंदा प्रचार साहित्याची खरेदी उशिरा सुरू झाली असली तरी मागणी झपाट्याने वाढतेय. मनसेचा माल येताच संपतोय. टी-शर्ट आणि स्कार्फला सर्वाधिक मागणी आहे.
भाजप-काँग्रेसची बाजारात मर्यादित उपस्थिती
लालबागमधील व्यापाऱ्यांनी सांगितले, की भाजप आणि काँग्रेस या पक्षांचे बहुतांश प्रचार साहित्य थेट त्यांच्या केंद्रीय कार्यालयांमधूनच उमेदवारांना पुरवले जात आहे. त्यामुळे या दोन पक्षांची मागणी लालबागच्या पारंपरिक प्रचार साहित्य बाजारात फारशी दिसून येत नाही. भाजप आणि काँग्रेसकडून स्थानिक पातळीवर फारशा ऑर्डर येत नाहीत. इतर पक्षांचे उमेदवार मात्र स्वतः येऊन किंवा प्रतिनिधी पाठवून साहित्य घेत आहेत, असे एका व्यापाऱ्याने सांगितले.
मागणीत अचानक वाढ
अंतिम उमेदवार निश्चित झाल्यानंतर टी-शर्ट, झेंडे, बिल्ले, दुपट्टे, पोस्टर, बॅनर आणि प्लेकार्ड यांची मागणी लक्षणीय वाढली आहे. विशेषतः पदयात्रा, प्रभागनिहाय प्रचार फेऱ्या आणि कोपरा सभा सुरू झाल्याने तातडीच्या ऑर्डर मोठ्या प्रमाणात दिल्या जात आहेत. अनेक उमेदवार कमी वेळेत जास्त साहित्य मिळावे यासाठी रात्री उशिरापर्यंत छपाई करून घेत असल्याचे चित्र आहे.
मनसेच्या साहित्याला झपाट्याने उठाव
विशेष म्हणजे मनसेचे प्रचार साहित्य बाजारात येताच काही वेळातच संपत असल्याचे चित्र आहे. अनेक प्रभागांमधून आधीच मोठ्या प्रमाणात ऑर्डर मिळाल्याने दुकानदारांना वारंवार नवीन माल मागवावा लागत आहे. मनसेचे टी-शर्ट, झेंडे आणि बिल्ल्यांची मागणी अपेक्षेपेक्षा जास्त आहे. माल येतो आणि लगेच संपतो, असे व्यापाऱ्यांनी सांगितले.
डिजिटलसोबत पारंपरिक प्रचारालाही चालना
डिजिटल प्रचाराचे महत्त्व वाढले असले तरी अंतिम टप्प्यात प्रत्यक्ष प्रचाराशिवाय निवडणूक जिंकणे अवघड असल्याची जाणीव उमेदवारांना झाल्याचे व्यापारी सांगतात. त्यामुळे सोशल मीडियासोबतच झेंडे, बिल्ले आणि टी-शर्ट यांसारख्या पारंपरिक प्रचार साहित्यालाही पुन्हा चालना मिळत आहे. अर्ज मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने पुढील काही दिवस लालबागचा प्रचार साहित्य बाजार पूर्ण क्षमतेने धावेल, असा अंदाज व्यापाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
