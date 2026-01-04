धारावीतील रस्त्यांवरील वाहतूककोंडीत वाढ
धारावी, ता. ४ (बातमीदार) : धारावी परिसरातील वाहतूक कोंडी दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली असून, स्थानिक नागरिकांना मोठ्या मनस्तापाला सामोरे जावे लागत आहे. अंतर्गत रस्त्यांवर सातत्याने होणाऱ्या वाहतूक जाममुळे नागरिकांचा मौल्यवान वेळ वाया जात असून, रहिवाशांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
मध्य रेल्वेच्या सायन स्थानकासमोरील वाहतूक पूल नूतनीकरणासाठी गेल्या दीड वर्षापासून बंद असल्याने या पुलावरील संपूर्ण वाहतूक धारावीमार्गे वळवण्यात आली आहे. परिणामी ९० फुटी रस्ता, ६० फुटी रस्ता, धारावी मुख्य रस्ता, संत रोहिदास मार्ग, संत कक्कया मार्ग तसेच धारावी क्रॉस रोडवर वाहनांची अचानक वाढ झाल्याने सतत वाहतूककोंडी निर्माण होत आहे.
हलकी तसेच जड वाहने मोठ्या प्रमाणावर अरुंद रस्त्यांवरून जात असल्याने पादचाऱ्यांना वाहनांच्या गर्दीतून जीव मुठीत धरून मार्ग काढावा लागत आहे. एका मिनिटाचे अंतर पार करण्यासाठी पादचाऱ्यांना पाच मिनिटांपर्यंत वेळ लागत असून, वाहनचालकांनाही काही सेकंदांच्या प्रवासासाठी अनेक मिनिटे अडकून पडावे लागत आहे.
रस्त्यावर होणारे बेकायदा पार्किंग, फेरीवाल्यांची गर्दी तसेच अनधिकृत बांधकामांमुळे रस्ते अधिकच अरुंद झाले असून, त्यामुळे वाहने अडकून पडण्याच्या घटना वारंवार घडत आहेत. अनेकदा अंत्ययात्रांनाही या वाहतूककोंडीचा फटका बसत असल्याचे चित्र आहे. धारावीतील ९० फुटी आणि ६० फुटी रस्ते हे सायन रुग्णालय, वाडिया, केईएम, एमजी आणि नायर रुग्णालयाकडे जाणारे प्रमुख मार्ग असल्याने या मार्गांवरून सातत्याने रुग्णवाहिका ये-जा करतात. मात्र वाहतूक कोंडीमुळे अनेक वेळा रुग्णवाहिका अडकून पडत असल्याच्या घटना घडत आहेत. या गंभीर परिस्थितीकडे वाहतूक विभागाने तातडीने लक्ष देऊन ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे.
