वनविभाग टोकावडे दक्षिण कार्यालय नवीन ठिकाणी हलवण्यास विरोध
टोकावडे वनपरिक्षेत्र कार्यालय हलवण्यास ग्रामस्थांचा विरोध
मुरबाड, ता. ३ (वार्ताहर) : तालुक्यातील आदिवासी भागात असलेल्या टोकावडे वनपरिक्षेत्र (पेंढरी परिमंडळ) अंतर्गत दक्षिण कार्यालय तळवली बारा गाव येथे हलवण्याचा प्रस्ताव वन विभागाकडून मांडण्यात आला आहे. मात्र हा प्रस्ताव नागरिक व शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने गैरसोयीचा असल्याने त्याला तीव्र विरोध करण्यात येत आहे.
सध्या हे वनपरिक्षेत्र कार्यालय टोकावडे येथे आहे. सावर्णे, थितबी, धसई, मोरोशी, इंदे, मिल्हे, सोनावळे, पाडाळे, उमरोली अशा आदिवासी व बिगर आदिवासी गावांचा कारभार या कार्यालयामार्फत चालतो. विविध कामांसाठी शेतकरी व नागरिकांची येथे वर्दळ असते. तर टोकावडे येथे वन विभागाची जागा उपलब्ध असतानाही कार्यालय अडवळणाच्या ठिकाणी हलवणे चुकीचे असल्याची भूमिका ग्रामस्थांनी मांडली आहे.
प्रस्तावित कार्यालयास परिसरातील सामाजिक कार्यकर्ते व विविध कार्यकारी सहकारी संस्था टोकावडेचे चेअरमन प्रकाश पवार, जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य संजय पवार, टोकावडे ग्रामपंचायतीच्या सरपंच हिराबाई हिलम, पोलिस पाटील अशोक पवार, पंचायत समितीचे माजी सदस्य प्रकाश सुरोशे, सोनावळे येथील सुभाष भोईर, धसई येथील कैलास घोलप, विलास घरत, सोमनाथ घोलप आदींनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे.
बेमुदत उपोषण इशारा
यासंदर्भात प्रस्तावित ई-निविदा रद्द करून वनपरिक्षेत्र कार्यालय टोकावडे येथेच बांधण्यात यावे, अशी मागणी करणारे निवेदन उपवनसंरक्षक, वन विभाग ठाणे यांना सादर करण्यात आले होते. मात्र अद्याप या निवेदनाची कोणतीही दखल घेण्यात आलेली नाही. यामुळे शुक्रवारी (ता. ९) वनपरिक्षेत्र कार्यालयासमोर टोकावडे, धसई, मिल्हे, पाडाळे परिसरातील शेतकरी व नागरिकांच्या वतीने बेमुदत उपोषण करण्यात येणार असल्याची माहिती प्रकाश पवार यांनी दिली आहे.
